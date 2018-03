Anzeige

Zum vierten Mal in Folge haben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen Milliardenüberschüsse erzielt. Deutschland geht es blendend, die Wirtschaft boomt. Also alles im grünen Bereich? Haben wir ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, wie es uns die CDU im Wahlkampf angekündigt hat?

Ein genauer Blick zeigt ein dunkleres Bild. Unsere Verkehrsinfrastruktur ist zu großen Teilen überaltert und bedarf der Modernisierung, der Ausbau schneller Internetverbindungen hakt. Die Bundeswehr hat kaum einsatzfähige U-Boote, Hubschrauber, Transportflugzeuge und Fregatten. Mittlerweile fehlt es sogar an Winterausrüstung. Die Armee ist faktisch nicht abwehrbereit. Was zur Zeit der Spiegel-Affäre in den 1960ern noch große Aufregung verursachte, wird heute achselzuckend hingenommen.

Nur so lässt sich erklären, dass Ursula von der Leyen Verteidigungsministerin bleibt. Die Kosten für die Integration von Flüchtlingen (jährlich bis 2020 mindestens 30 bis 40 Milliarden Euro) sind gewaltig. Trotzdem wachsen ausländische Parallelgesellschaften, steigt die Flüchtlingskriminalität und erhalten salafistische Fanatiker rasant Zulauf. Die Beschäftigungsquote der zumeist illegal Eingereisten ist minimal. Und trotzdem dürfen jeden Monat Tausende über die offenen Grenzen kommen. Kein Umsteuern ist in Sicht. Ein einmaliges Sozialexperiment findet hier statt, dessen soziale und finanzielle Kosten die Spaltung vertiefen werden.