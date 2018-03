Anzeige

Der Koalitionsvertrag und insbesondere die Verteilung der Ministerien haben vor allem in der CDU viele Erwartungen enttäuscht. Der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung befürchtet sogar das „Ende der Volkspartei CDU“. Das klingt sehr düster. Soll etwa die Welt untergehen, wenn das Finanzministerium von einem SPD- statt eines CDU-Politikers geleitet wird?

Nein, wenn man den Niedergang einer Volkspartei an die Wand malt, muss man zeitlich weiter ausgreifen und auch andere Politikfelder einbeziehen.

Zu einer Volkspartei gehören zwei Dinge: die Vertretung möglichst aller sozialen Gruppen und die enge Orientierung an den Grundwerten. Und hier hatten 2013, am Beginn der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren, CDU und CSU eine einmalige Chance. Sie konnten ihren christlichen Werten und gleichzeitig den Prinzipien der Verfassung einen breiten Resonanzraum verschaffen. Nächstenliebe und Menschenwürde hätten zu einem deckungsgleichen Verhalten gegenüber den Flüchtlingen führen können, ja müssen. Den Anlass dazu lieferte ihnen der neue Papst Franziskus, der in Lampedusa das Abendland für den Tod Tausender Flüchtlinge verantwortlich machte.