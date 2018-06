Ist Deutschland meschugge?

Anzeige

Bei CNN wurde veröffentlicht, dass Israels Soldaten bei der Gegenwehr eine arabische Krankenschwester in Gaza erschossen hätten. Auch ein Baby sei durch Tränengas dort ums Leben gekommen. Es stellte sich nach gründlicher israelischer Untersuchung heraus, dass beides nicht der Wahrheit entsprach! Diese Krankenschwester war eine Fiktion, das Baby war an einem Herzfehler gestorben und anschließend an die Grenze gebracht worden. Doch die CNN-Nachrichten revidierten dies nicht. Israel hatte mehrmals Flugblätter im Gaza-Streifen abgeworfen mit der Warnung an die Bevölkerung, dem Aufruf der Hamas nicht zu folgen und nicht an den Grenzzaun zu gehen, da Israel sich verteidige.

Der Wahlspruch der Islamisten heißt: „Wir lieben den Tod, Ihr liebt das Leben!“ Wie kann man mit solchen Leuten Frieden schließen? Wen man bedenkt, wie viele Millionen Menschen mit diesem Hintergrund inzwischen auch in unserem Land leben und weitere dazu kommen? Ich möchte bewusst darauf hinweisen, dass es auch moderate Muslime gibt, die nicht viel nach dem Koran fragen und hier in Frieden leben möchten. Im Islam darf man lügen: Man schwört mit der Hand auf dem Koran die Wahrheit, die in Wirklichkeit Lüge ist: Wenn es zur „Ehre Allahs“ ist, zur Verbreitung seiner Lehre und Macht, darf man das.

Der Ex-Moslem und TV-Journalist Imad Karim berichtet in „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ folgendes über Gespräche mit Flüchtlingen: „Deutschland muss naiv sein, wenn sie glauben, dass wir unsere Familien alleine lassen. Das tut weder Hund noch Katze. In ein paar Jahren bekommen wir die Einbürgerung. Das Ziel ist, dass Deutschland unsere wahre Religion annehmen muss, ob sie es wollen oder nicht.“ Für Imad Karim ist Deutschlands ein ideales Land in punkto Freiheit, Selbstentfaltung und Menschlichkeit. Doch Karim sieht sein Deutschland in Gefahr, denn in muslimischen Kreisen ist man fest überzeugt, dass Deutschland in naher Zukunft islamisch sein wird. Wie schon gesagt: „Wer dem Glauben an Jesus die Tür weist, bei dem kommt der Aberglaube mit seinen Folgen durch die Hintertür“. Wollen wir das?

Dora Weimer, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.06.2018