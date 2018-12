Jeder darf sich äußern

Wir haben ein Problem mit der Meinungsfreiheit in diesem Land. Das Problem besteht schlicht darin, dass zu viele Menschen, die nicht wissen, was Meinungsfreiheit ist, diesen Begriff dennoch gebrauchen – wenn es um ihre eigene Meinung geht. Meinungsfreiheit meint das Recht, die politische Meinung äußern zu dürfen, ohne dafür (und das ist der Knackpunkt) vom Staat daran gehindert oder dafür bestraft zu werden. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass der eigenen Meinung nicht widersprochen werden darf. Meinungsfreiheit ist also nicht, wenn alle meiner Meinung sind. Diese Unterscheidung wird leider von vielen noch nicht getroffen wie der Leserbrief von Dora Weimer vom 22. Dezember zeigt.

Dieser Leserbrief eignet sich im Übrigen gut als Beispiel dafür, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland gewährleistet ist. Gut zwei Drittel davon bestehen aus einem Sermon, der religiöse Ansichten als Tatsachen darstellt – und ich verwende den Begriff „Sermon“, der Predigt bedeutet, hier absichtlich, denn darum handelt es sich. Die Meinungsfreiheit in Deutschland erlaubt das, obwohl man davon ausgehen muss, dass nicht nur Christen die Schwetzinger Zeitung lesen. Als Atheistin habe ich das zu akzeptieren. Weiter wird eine Parallele gezogen zwischen Abtreibungen und Holocaust. In meinen Augen ist das eine Verharmlosung des Holocausts, unter anderem deshalb, weil für mich ein Unterschied zwischen dem Entfernen von ohne Uterus nicht überlebensfähigen Zellen und dem Vergasen von Menschen besteht. Das Recht auf Meinungsfreiheit erlaubt der Autorin jedoch, diese Ansicht zu äußern – und es erlaubt mir, mich dagegen zu verwahren. So funktioniert Meinungsfreiheit: Unterschiedliche Meinungen zu einem Thema können in einer Gesellschaft zum Ausdruck gebracht werden, ohne dass die eine Seite der anderen einen Maulkorb verpassen könnte. Eine großartige Errungenschaft. Und nur falls es einige vergessen haben sollten: Das war nicht immer so. Rechte wie Meinungsfreiheit in Europa wurden gegen den erbitterten Widerstand des christlichen Klerus und des Königtums von Gottesgnaden durchgesetzt. Diktaturen haben regelmäßig und mit Erfolg versucht, uns diese Rechte wieder zu entziehen. Menschen sind dafür gestorben, dass wir heute hier in Deutschland unsere Meinung äußern können, ohne verfolgt zu werden. Vor diesem Hintergrund sollte es doch eigentlich möglich sein, reif und erwachsen mit der Tatsache umzugehen, dass es außer unserer eigenen noch andere Meinungen gibt – selbst wenn wir der Gruppierung angehören, die im Mittelalter solche Fragen mit dem Einsatz von Scheiterhaufen zu klären pflegte.

Jeanette Rohr, Ketsch

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.12.2018