Jetzt ist Schluss mit lustig . . .

Der Run auf die „Volkswährung Klopapier“ erinnert mich ein Stück weit an die Tulpenmanie um 1637 in Holland. Der Preis der teuersten Tulpenzwiebel überstieg das damalige Jahresdurchschnittseinkommen um das Dreißigfache. Nach Platzen dieser ersten Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte stürzten viele in bittere Armut.

Ich hätte nicht gedacht, dass die Deutschen so holländisch sind und dass wir eher Kichererbsen statt Klopapier im Keller horten würden, da die meisten von uns eh zum Lachen in den Keller gehen.

Apropos: Es ist schon interessant, wenn ich von Bekannten höre, dass es – mangels Verfügbarkeit – derzeit schwierig sei, in Gold zu investieren.

Ja, lustig ist das echt nicht, was da grad abgeht. Noch über Mitte März hinaus spukte in vielen Köpfen der dämliche Vergleich mit einer harmlosen Grippe herum, dass sogar Unbelehrbare auf „Corona-Partys“ die Sektkorken knallen ließen. Was nicht nur der Unvernunft, sondern auch der anfänglich abwiegelnden Informationspolitik geschuldet ist.

Denn die Einsicht, dass da was Schlimmeres im Anmarsch ist, hat selbst bis in die höchsten Kreise der EU lange auf sich warten lassen. Mit allen Folgen. Dass wir nicht genügend Schutzmasken haben und sogar an Grenzen in der EU dringend benötigte Hilfsgüter für das gebeutelte Italien beschlagnahmt werden, ist ein echtes Armutszeugnis!

Als „Patient 0“ gilt übrigens ein Mann, der am 1. Dezember 2019 in China krank wurde, aber nicht auf dem verdächtigen Großmarkt in Wuhan (Quelle: Managermagazin).

Im Dezember hat ein TV-Sender aus Shanghai ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie unter schwierigen Bedingungen und bekleidet mit Schutzanzügen Virenjäger unter anderem in Fledermaushöhlen außerhalb Wuhans nach Spuren unbekannter Krankheitserreger suchen. Analysiert werden diese dann in Wuhan im Zentrum für Prävention und Seuchenbekämpfung, nur 300 Meter entfernt vom Fischmarkt, auf dem das Coronavirus (angeblich) erstenmals auftauchte.

Noch bevor Ende Januar das Virus eine Firma im Landkreis Starnberg erreichte – die vorbildlich reagierte, habe ich öfters mit meiner Tochter über die Ereignisse in Wuhan telefoniert. Sie lebt seit zwölf Jahren in Stockholm und ist dort in der wissenschaftlichen Forschung tätig. Wir haben schon früh die Szenarien durchgespielt, mit denen wir uns jetzt weltweit herumschlagen.

Die meisten Mahner, auch hier bei uns, wurden belächelt oder mussten sich bizarren Rechtfertigungsritualen unterziehen, fanden sich also quasi bei Sophokles wieder („Töte nicht den Boten“). Hätte man auf sie gehört und Großveranstaltungen früher abgesagt, stünden wir vielleicht nicht derart mit dem Rücken zur Wand.

Trotzdem denke und hoffe ich, dass wir gerade noch mal so die Kurve gekriegt haben. Ganz schlimm erwischt hat es ja Italien und ich fürchte italienische Verhältnisse auch bald in Schweden, da dort bisher von Regierungsseite alle Warnungen in den Wind geschlagen wurden und das Leben so weitergeht wie bisher. Übrigens sehr zum Ärger der skandinavischen Nachbarn, die Maßnahmen ergreifen wie wir.

Unter dem Aspekt „Ein Planet wehrt sich“ – könnte man die Gedankengänge von Bundestrainer Jogi Löw zum Thema Corona und Wachstumswahn zusammenfassen. In der Tat: So sauber war die Luft lange nicht. Dass es so nicht weiter gehen kann, wussten wir alle schon vor Corona. Jetzt zahlen wir einen hohen Preis für die Versäumnisse, dafür, dass wir einen viel zu langen Anlauf brauchten, um über den eigenen Schatten zu springen.

Herbert Semsch, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.03.2020