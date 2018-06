Kanzlerin hat gar nichts kapiert

Anzeige

Viele Leute und Politiker können oder wollen sich in die Probleme anderer nicht hineinversetzen, haben kein Mitgefühl, da sie ja nicht selbst betroffen sind. Ein Herr Spahn, der selbst im Dienstwagen vom Chauffeur kutschiert wird und ein üppiges Ministergehalt bezieht, das vom Steuerzahler finanziert wird, und wahrscheinlich in einer riesigen Wohnung oder sogar Villa lebt, behauptet mit einer solchen Arroganz, dass man von Hartz IV „gut leben kann“. Hingegen sagte er, dass die CDU die ganzen Jahre vor der „Ehe für alle“ in diesem Punkt „falsch konservativ“ gewesen sei, da sie diese abgelehnt habe. Hier ist er selber betroffen, deshalb hat er sich dafür eingesetzt.

Bezüglich meiner Schulkameradin sagte ich, dass ich sehr sozial eingestellt bin, aber dass ein gesunder Egoismus eben auch dazu gehört. Und die deutschen Politiker sind gewählt, um erstmal dafür zu sorgen, dass es Deutschland gut geht, bevor man den „Retter der Welt“ spielen muss! 40 Milliarden kosten die Flüchtlinge jährlich, Milliarden, nicht Millionen!

Meine Schulkameradin entgegnete, dass es „Deutschland extrem gut gehe“. Ich habe ihr Folgendes geschrieben: Nimm einmal das Gesundheitssystem. Kennst du Menschen, die mal etwas ernsthafter erkrankt waren? Ich kenne Leute, die trotz massiver Beschwerden monatelang auf einen Arzttermin warten. Und dann kommt der Arzt, schaut gar nicht genau hin, verordnet irgendwas (Falsches), da er sich gar nicht die Zeit nimmt, der Ursache wirklich auf den Grund zu gehen, und ist nach einer Minute wieder draußen. Und das alles, weil er nur ein kleines Budget zur Verfügung hat.

Oder dass du zum schädlichen Röntgen musst, weil‘s billiger ist, obwohl MRT gesundheitlich viel unbedenklicher ist. Oder nimm‘ die Pflegeheime, wo alte Menschen, die jahrzehntelang etwas für die Gesellschaft geleistet haben, stundenlang in ihren Ausscheidungen liegen, weil kein Pfleger Zeit hat. Oder die sich wundliegen, weil keiner zum Wenden Zeit hat. Oder dass Angehörige zum Füttern kommen müssen, obwohl sie Tausende von Euro im Monat zahlen, weil die Pfleger keine Zeit haben.

Oder nimm den Kulturbereich: Weißt du, dass ein Schauspieler beim (staatlichen) Theater 2100 Euro Gehalt hat, bei fast täglichem abends und am Wochenende auf der Bühne stehen, wo andere Leute frei haben, zusätzlich tagsüber Proben und Auswendiglernen etc.?

Oder dass die Theater oft nur unvergütete Praktika und Hospitanzen in allen möglichen Bereichen anbieten, da sie kein Geld für eine Bezahlung der Kräfte haben?

Oder dass Du – wenn überhaupt eine Stelle zu besetzen ist – die Verträge im Museum immer auf ein Jahr befristet sind bei einem Hungerlohn (und das bei einem abgeschlossenen Hochschulstudium!). Ich habe einige Bekannte, die Geisteswissenschaftler sind und keine Stelle finden, weil der Staat spart. Und das im „Dichter- und Denkerland Deutschland“ . . .

Nimm den Bildungsbereich: Weißt du, wie lange es beim Hebel-Gymnasium durchs Dach in die Aula geregnet hat, weil angeblich kein Geld für die Reparatur da war? Da hat dann eine Schülerin den Vorschlag gemacht, wir sollten doch das bei der Zwölfer-Fete erwirtschaftete Geld dafür nehmen – wie erbärmlich. Oder dass manche Fächer jahrelang gar nicht angeboten wurden (vor allem die künstlerisch-musischen), geschweige denn als Leistungskurs, da keine Fachlehrer da waren.

Nimm den Sicherheitsbereich:Die Polizei ist ja schon mit den deutschen Straftätern überfordert (auch wieder Einsparungen, da angeblich kein Geld da ist).

Früher war ich Stammwähler. Mittlerweile denke ich, dass jede Partei ihre Existenzberechtigung hat. Ich finde, dass alle Parteien gute und schlechte Ansatzpunkte haben. Die Grünen mit Umweltschutz, die Linke mit ihrer Anti-Kriegshaltung, eigentlich alle. Und auch die AfD hat wahre Aussagen. Wie sie das vermittelt, ist eine andere Sache. Die muss man nicht gut finden. Aber der Inhalt mancher Aussagen stimmt. Und sie wäre gar nicht so stark geworden, wenn Frau Merkel die ganzen Flüchtlinge nicht ins Land gelassen hätte! Dann läge die AfD nämlich unter fünf Prozent.

Und sich jetzt zu beschweren, dass es Leute gibt, die die ganze Flüchtlingspolitik kritisch sehen, finde ich heuchlerisch! Und man sieht, wie gespalten ein ganzes Land mittlerweile ist wegen der einzelnen, eigenmächtigen, alleinigen Entscheidung der Bundeskanzlerin!

Frau Merkel hat die Folgen ihrer einseitigen, überschnellen Entscheidung (bei jedem kleinen Mist braucht sie eine Ewigkeit, und bei so etwas Elementarem reagiert sie überhastet) nicht bedacht: Die meisten Flüchtlinge kommen aus islamischen Ländern. Dort ist die Religion noch viel mehr im Mittelpunkt als bei uns. Kopftücher bei kleinen Mädchen, die eigentlich noch gar keine Sexualität haben, Zwangsehen, Morde im Namen „Allahs“ etc.. Ob man das in einem aufgeklärten Land wie Deutschland haben muss, dessen Bürger sich die Aufklärung über Jahrhunderte erkämpft haben . . .. und jetzt wieder von vorne beginnen können. Und die muslimischen Leute sind patriarchalisch geprägt. Da kämpfen die Frauen seit Jahrzehnten für „Gleichberechtigung“, und dann holt Frau Merkel massenhaft Machos ins Land, die kein „Nein!“ einer Frau akzeptieren und wundert sich dann, dass sie ihre Triebe ausleben.

Für die vielen (echten) Flüchtlinge sind im Übrigen unter anderem die Waffenexporte Schuld, die auch Frau Merkel genehmigt hat. Da liefert die Bundesregierung Waffen an die Türkei, die diese dann gegen die Kurden einsetzt, die uns beim Kampf gegen den IS unterstützt haben und die auch jetzt den Mörder von Susanna im Irak gefasst haben. Das ist doch schizophren.

Und auch Bürger, bei denen alles „rund“ läuft, haben keine Ahnung, wie das Leben in Deutschland ist, wenn mal etwas Außergewöhnliches dazwischenkommt – siehe die Beispiele der Leute, die ich kenne mit den gesundheitlichen Beschwerden. Leute, die immer gesund sind, haben keine Ahnung vom Gesundheitssystem – und die interessiert das auch nicht, da ja nicht selber betroffen. Oder der Kulturbereich, oder die Bildung, Rente und, und, und . . .

Andreas Clewe, Schwetzingen

