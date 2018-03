Anzeige

In der Presse war gerade zu lesen, 73 Millionen Russen hätten Putin ihre Stimme gegeben. Das seien 76,6 Prozent aller abgegebenen Stimmen (SZ vom 20. März). Daraus folgert man, dass 95 Millionen Stimmen abgegeben wurden. Sie repräsentieren die angegebene Wahlbeteiligung von 67,4 Prozent. Demnach gab es 141 Millionen Wahlberechtigte (100 Prozent).

Da Russland 144 Millionen Einwohner hat, gäbe es dort gemäß diesen Daten nur circa 3 Millionen (2 Prozent) Nichtwahlberechtigte (Kinder, Jugendliche). Das kann natürlich nicht sein, denn in unseren Breitengraden haben die Nationen etwa 25 Prozent Nichtwahlberechtigte. In der BRD sind es 26 Prozent von 82,7 Millionen Einwohnern, also rund 22 Millionen. Mit der Zahl 73 Millionen kann also etwas nicht stimmen.

Im Internet erfährt man, dass bei der russischen Präsidentenwahl 73,6 Millionen Stimmen abgegeben wurden, von denen Putin 76,6 Prozent, das heißt also nur 56,4 Millionen erhielt, nicht 73 Millionen. Also haben 73,6 minus 56,4 = 17,2 Millionen Wähler Putin nicht gewählt, sondern andere, von vornherein aussichtslose „Feigenblattkandidaten“.