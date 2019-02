Kein Vertrauen in unsere Autofahrer

Die Verfechter einer „freien Fahrt für freie Bürger“ brauchen kein schlechtes Gewissen haben, dass wir als Staat ohne Tempolimit eine leichtfertige Ausnahmeerscheinung seien.

Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Ländern, die so wie die Bundesrepublik eine Tempogängelung ihrer Autofahrer nicht nötig haben. Nämlich: Albanien, Afghanistan, Bhutan, Burundi, Haiti, Myanmar, Namibia, Nepal, Nordkorea, Nordaustralien, Somalia, Vanuatu (Inselstaat im Südpazifik). Die 194 Staaten der Welt mit Tempolimit sind zu bedauern, dass ihre Regierungen so wenig Vertrauen in die Geschwindigkeitsbeherrschung ihrer Autofahrer und in die Sicherheit ihrer Autobahnen haben.

Dr. Felix Conrad, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.02.2019