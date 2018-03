Anzeige

Mit dem normalen Verstand kann man nicht nachvollziehen, wieso weltweit immer wieder das jüdische Volk aufs Korn genommen wird: Es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, nur in Israel ist Wohlstand, Gleichberechtigung, Religionsfreiheit. Es ist das Kernland der Bibel und des Christentums. Und trotzdem wird es gehasst – oder gerade deswegen? Warum lässt man sie nicht in ihrem Kernland Judäa und Samaria leben, in dem sie – trotz jahrtausendelanger Verfolgung – immer noch sind – und spricht es den Arabern zu, denen es noch nie gehört hat? Der Name „Palästina“ wurde Israel 132 nach Christus von Rom auferlegt, „damit man der Juden nicht mehr gedenke“. Es lebten aber trotzdem weiterhin Juden dort! Wo sollen sie denn sonst leben? Nirgends will man sie haben.

Anbei ein „Offener Brief aus Israel an die Welt“: „Als wir in die Gaskammern getrieben wurden, sagtest du nichts. Als wir zwangsbekehrt wurden, sagtest du nichts. Als wir aus einem Land getrieben wurden, nur weil wir Juden sind, sagtest du nichts. Als wir uns mit einem Mal verteidigten, hattest du etwas zu sagen. Wie nahmen wir an den Deutschen für die Endlösung Rache? Wie nahmen wir an den Spaniern für die Inquisition Rache? Wie nahmen wir am Islam dafür Rache, dass wir Dhimmis waren? Wie nahmen wir für die Lügen in den Protokollen der Weisen von Zion Rache? Wir studierten unsere Thora. Wir betrieben medizinische Innovation. Wir betrieben Innovation in den Verteidigungssystemen. Wir betrieben technische Innovation. Wir betrieben landwirtschaftliche Innovation.

Wir machten Musik. Wir schrieben Gedichte. Wir ließen die Wüste erblühen. Wir gewannen Nobelpreise. Wir gründeten die Filmindustrie. Wir finanzierten Demokratie. Wir erfüllten Gottes Wort, indem wir ein Licht unter den Nationen der Erde werden. Also, Welt, wenn du uns dafür kritisierst, dass wir unser Erbe und unsere angestammte Heimat verteidigen, dann machen wir, die Juden der Welt, genau das, was du uns gegenüber immer getan hast: Wir ignorieren dich! Du hast uns in den letzten 2000 Jahren bewiesen, dass es dir egal ist, wenn es für uns hart auf hart kommt. Also, lass uns in Ruhe und fang an, deine eigenen Angelegenheiten zu ordnen, während wir in unserer 5777 Jahre alten Aufgabe fortfahren, die Welt, in der wir leben, zu verbessern.“

Dora Weimer, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.02.2018