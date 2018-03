Anzeige

Am 24. Februar war die Bundestagswahl genau fünf Monate her. Das nehme ich zum Anlass diesen lang aufgeschobenen Brief zu schreiben: Unsere österreichischen Nachbarn werden seit einigen Monaten von einer Koalition aus ÖVP und FPÖ regiert. Wenn man die Reaktionen unserer politisch korrekten Welterklärer in den Medien gehört hat, müsste man dort jetzt eine rechtsnationale Schreckensherrschaft erwarten.

Bisher scheint es sich aber um eine durchschnittliche konservative und demokratische Regierung zu handeln. In Deutschland hat die AfD über 12 Prozent bekommen. Sie ist die einzige Partei, die eine Aussicht auf Einzug in den Bundestag hatte und in ihrem Wahlprogramm wichtige christliche Inhalte als Ziel formuliert hatte, etwa den Schutz der Familie und Schutz des Lebens.

Die vielen christlichen Märtyrer, die gerade das Regime des „Dritten Reiches“ auf dem Gewissen hat, weisen auch darauf hin, wie widersinnig es ist, die AfD wie eine Nachfolgepartei der NSDAP darzustellen. Nebenbei darf zur Kenntnis genommen werden, dass die „Linke“ tatsächlich die Nachfolgepartei der SED ist. Vor diesem Hintergrund finde ich es symptomatisch für die geistige Verfassung im Land, dass in diesen fünf Monaten nach meiner Kenntnis nicht einmal die Möglichkeit formuliert wurde, daß es eine Regierungskoalition mit der AfD geben könnte.