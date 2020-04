Die schwere Krise, die uns allen im Moment enorme Zugeständnisse und Verzichte abverlangt, zeigt aber auch die große Solidarität unter den Mitbürgern.

Studierende melden sich als ehrenamtliche Unterstützer von Uniklinik und Gesundheitsamt. Firmen, die ihre ursprünglichen Produkte zur Zeit nicht mehr verkaufen können, produzieren jetzt Schutzkleidung.

Viele Restaurants in der Region versuchen sich und ihre Mitarbeiter über Wasser zu halten und bieten einen Lieferservice an. Viele Mitbürger bieten sich an, um auf Feldern bei der Ernte zu helfen, weil die Helfer aus dem Ausland derzeit nicht einreisen durften.

Die Kreativität und Hilfsbereitschaft in vielen Bereichen, die ich gar nicht komplett aufzählen kann, ist wirklich enorm.

Ich sehe große Hilfsbereitschaft in meiner unmittelbaren Nachbarschaft und finde es sehr schön, dass die Krise in erster Linie das Gute im Menschen hervorbringt.

Gaby Gehring, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020