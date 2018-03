Anzeige

Wir schreiben den 14. Januar, kurz nach den Anschlägen in Paris und auch Nigeria. Ich steige in den Bus in meinem recht überschaubaren Wohnort und ich bemerke, wie die anderen Insassen mich anschauen, als sei ein anderes Wesen ein gestiegen. Vielleicht blicken sie einfach aus Gewohnheit nach oben, um zu sehen, wer einsteigt.

Doch heute war es anders. In mir stieg das Gefühl der Scham auf. Ich trage ein Kopftuch, und dass ich Muslima bin, ist wohl nicht zu übersehen. Gerade ich als gläubige Muslima, die tief vom friedvollen Islam überzeugt ist und weiß, dass die Anschläge niemals mit dem Islam legitimiert werden können, fühle mich heute irgendwie unsicher und von den Blicken der Menschen verurteilt. Ich fühle mich mitschuldig. Halt. Ich fühle mich nicht so, ich werde dazu gebracht, mich so zu fühlen. Die Berichte in den Medien, die nur so sprudeln als gäbe es keinen Morgen, machen die ganze Sache nicht gerade zu einem Zuckerschlecken.

Ich lächele die Menschen im Bus trotzdem an und setze mich hin. Was geht wohl gerade in den Köpfen dieser, und aller anderen Menschen vor? Werden wir Muslime jetzt erst recht in die Schublade der radikal-fanatisch-extremistisch (die Liste ist lang) und gewaltbereiten Menschen gesteckt? Ich fasse es einfach nicht, dass mir das in der deutschen Gesellschaft passiert. In meiner Heimat, die ich so liebe. Ich bin stolz darauf, hier geboren zu sein. Doch die ganzen Schuldzuschreibungen bergen die Gefahr, insgeheim eine gewisse Distanz in den Herzen der Muslime und auch in den Herzen der deutschen Bürger zu schüren und damit eine Kluft zwischen beiden zu schaffen. Doch dann dachte ich mir, dass es andererseits auch Menschen gibt, die einfach so gut und auch mutig sind und Eigeninitiative zeigen, um den Frieden in der deutschen Gesellschaft zu fördern. Mein Schwiegervater ist Imam einer Moschee in Münster. Er schickte mir ein Bild von einem Zettel, den er kurz nach dem Ereignis in Paris im Briefkasten fand. Folgendes war auf diesem Zettel zu lesen: