Erstaunt bin ich immer wieder, warum ihr Leser Herbert Semsch aus Brühl einen so großen Raum und eine so gute Platzierung seiner Briefe findet.

Wobei seine ständig wiederkehrenden, schon ins lächerliche gehenden Angriffe auf Bundeskanzlerin Angela Merkel nur so zu verstehen sind, dass Herbert Semsch es – trotz verschiedener Versuche bei unterschiedlichen Parteien – bisher nicht geschafft hat, eine politische Heimat zu finden.

Herbert Semsch beendet seinen Brief mit dem Satz, den ich, was seine Leserbriefe betrifft, voll unterstreichen möchte: Lass’ diesen Kelch an uns vorübergehen!

Dieter Schwab, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020