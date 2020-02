Licht ist nicht gleich Licht

Ohne Licht kann der Mensch nur schwer auskommen, sogar krank werden. Dies kann jedoch auch mit Licht passieren, wenn es nicht das richtige für unseren Organismus ist. Alles Quatsch? Das sehe ich anders, denn dieses neue LED-Licht hat einfach zuviel Blauanteil, den wir nicht benötigen, und führt dazu, dass wir mit Krankheitsbildern zu kämpfen haben.

Jetzt mal ehrlich: Werden Sie bei Ihrem Arztbesuch einmal zu Ihrer täglichen Lichtquelle befragt? Nein! Anstatt die Ursachen zu beheben, bekommt man mehrere Medikamente. Diese sollen doch nur dem dadurch resultierenden zu hohen Blutdruck, der Stoffwechselstörung oder dem abgesunkenen Immunsystem entgegenwirken. Ach und nicht zu vergessen, die geschädigte Netzhaut in unserem Auge, die dadurch verbessert werden soll.

Wenn die Netzhaut intensiv mit dem blauen Licht bestrahlt wird, kann diese geschädigt werden. Das sagt auch der Lichtbiologe Dr. Alexander Wunsch aus Heidelberg in einem seiner Interviews. Rotes Licht wäre wesentlich besser. Und das finde ich auch. Allerdings meine ich nicht dieses rote Licht, wie manche nun gegebenenfalls schmunzeln.

Längst wurden Petitionen gestartet, die allerdings belächelt werden, da man nicht immer alles so dramatisieren solle. Ich finde das schon. Sobald dieses Licht auf die Psyche geht und uns stresst, sollte man dies hinterfragen. Woher kommen dann die Zahlen, dass 40 bis 50 Prozent der Menschheit an Herzkreislaufbeschwerden verstirbt?

Würde man es einmal aus dieser Sicht sehen, wäre es gerechtfertigt. Nachdem ich bereits danach gesucht habe, wurde mir dies auch von Dr. Alexander Wunsch mit seinen Aussagen bestätigt.

In der Natur ist dieses blaue Licht, lebensrettend, aber da konnten wir uns bisher davor schützen. Das sehe ich auch so, wenn der Körper in Angst und Panik verfällt. Hat man sich bewegt, so wurde der Stress abgebaut.

Aber heute sitzen wir stundenlang vor dem Bildschirm und denken: Das muss ich nun noch fertig machen oder noch schnell eine Antwort und dann mache ich Pause. Eine Pause, die dann zu spät sein kann, sage ich, denn ab diesem Zeitpunkt zeigen sich bereits Aggressionen. Na, erkennen Sie sich gerade in den Zeilen? Auch in den Schulen ist es längst bewiesen, dass durch dieses künstliche, zu grelle Licht unsere Kinder ebenso in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch darüber gibt es Studien. Zappelig, unkonzentriert, ständige Übelkeit und Kopfschmerzen, um nur einige Merkmale von betroffenen Kindern zu nennen. Da stimmen mir bestimmt viele Eltern zu. Abende, mit dem ständigen Kampf gegen das Handy in der Hand des Kindes lassen kaum Hoffnung auf eine Veränderung. Die übernächtigten Kinder bringen dann am nächsten Morgen wenig Motivation mit sich. Daher ist das Handy ebenfalls nicht gerade unschuldig. Da kann man sich aber mittlerweile mit einem Filter helfen, den es übrigens auch für Computer gibt. Das sollten vielleicht so manche Arbeitgeber beherzigen.

Kennen Sie Situationen, in denen man sich merkwürdig fühlt, wenn man zum Beispiel Geschäfte oder Räume betritt, weil sie mit diesem Licht überflutet sind. Meist sind dann noch die Wände mit einem harten Weiß ausgestattet – so auch hochmoderne Schulen.

Scheinbar hat man das Gefühl, der Boden würde sich bewegen, so habe ich es mittlerweile von etlichen Bürgern und selbst an meiner Person erfahren dürfen. Noch dazu macht man sich ernsthafte Sorgen, was mit einem wohl los ist.

Auch unsere zunehmende Migräne lässt herzlichst grüßen. Woher ich diese Aussagen nehme? Da ich selbst betroffen bin, habe ich recherchiert. Ich halte es für wichtig, aus den Fallen der Krankheiten zu entkommen. Meine Brille hat ebenso mittlerweile einen Blaufilter. Ist das nicht witzig?

Aber gut, es profitiert ja jeder irgendwie davon, da wir den Wirtschaftskreislauf auch hier ankurbeln. Schon seit Jahren forsche ich, ob es tatsächlich an dem Licht liegt, doch die Bestätigung kam, als ich in einem kleinen Geschäft gearbeitet habe. Dieses war trotz schöner Sonnenstrahlen und sonstiger Helligkeit noch von LED-Leuchten ausgestattet.

Nun wurden wir in einem unserer Stadtteile im Oktober von diesen neuen Lampen mit LEDs überflutet. Die alten Leuchten sind weg und damit auch die Abschirmungen. Das gute alte, warme Licht – Ade! Die Abschirmungen waren auch unter dem warmen Licht notwendig. Da man Laternen direkt vor unser Schlafzimmerfenster setzte. Die Wandfassade wurde beleuchtet und man hätte vielleicht kleine Sternchen mit einbauen können, vielleicht wäre man dann besser ins Träumen gekommen.

Ja bitte, jetzt kommt die Frage aller Fragen, ob wir keine Rollläden haben. Aber sicher doch, die haben wir, doch das streuende, jetzige LED-Licht, ist nicht zu stoppen und irgendwie möchte man ja auch noch atmen können. Daher möchte ich schon die gleiche Lebensqualität wie zuvor und es wäre schön, wenn ich das Schlafhormon namens Melatonin wieder in mir wieder begrüßen könnte.

Ich weiß ja nicht, ob man sich damit beschäftigt, aber das Ergebnis der neuen Lampen wäre doch das Wohl der Bürger. Und sind wir mal ehrlich: Spart man durch dieses Licht tatsächlich oder kommt die Industrie in zwei Jahren erneut auf einen neuen Leuchtstoff?

Na also, kein Schlaf, kein geregelter Hormonhaushalt. Und das betrifft nicht nur die Frauen, denn auch Männer besitzen einen Hormonhaushalt sowie Tiere, die ja auch massiv leiden. Die innere Uhr spielt verrückt und die Hormone sind durch dieses Licht überflutet. Daher brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir am nächsten Tag so geschafft sind, obwohl uns das Sandmännchen eine „gute Nacht“ gewünscht hat.

So kann man wirklich singen: „Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so früh?“, denn das künstliche Licht schenkt uns ja den Glauben, es gäbe keine Nacht.

Sabine Englert, Schwetzingen In eigener Sache: Die Redaktion hat die Thematik aus diesem Leserbrief aufgegriffen und dazu den Artikel „Schlaflos in Schwetzingen – wegen LEDs“ am Freitag, 21. Februar, Seite 9, veröffentlicht. Hierzu möchte Sabine Englert klarstellen, dass sie nichts mit den Manipulationen zu tun hat, von denen Stadtbauamtsleiter Joachim Aurisch spricht („Stadtbaumeister Joachim Aurich ist diese Leuchte bekannt, ,weil dort der Revisonsdeckel mehrfach geöffnet und die Elektrotechnik so manipuliert wurde, dass sie mehrfach ausgefallen ist‘“. . . ) Sabine Englert betont, dass sie einfach nur wieder den Zustand wie vor dem grellen LED-Licht haben möchte, um in ihr gewohntes Leben zurückfinden zu können mit ausreichend Schlaf: „Nein, ich ziehe nicht aus, sondern suche mir ein Platz zum Schlafen, da dies im Schlafzimmer nicht möglich ist. Was mir auch sehr an die Substanz geht, da ich nicht bei meinem Mann schlafen kann“, schiebt sie diesbezüglich noch einmal nach. Dabei schwingt sicher auch die Hoffnung mit, dass die Stadt hier zeitnah eine Lösung findet. kaba

