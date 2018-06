Lieber stolz auf uns sein

Anzeige

Die kommen aus dem Krieg, haben zum Teil eine lebensgefährliche Reise hinter sich und werden hier von Einigen als Problem angesehen. Sämtliche früheren Einwanderungen, Völkerwanderungen oder Flüchtlingsbewegungen haben sich als positiv für die deutsche Konjunktur und den Arbeitsmarkt erwiesen. Was soll diese Angstmacherei?

Lafontaine verdarb so manchem die deutsche Einheit mit dem Hinweis auf die Kosten. Das Gegenteil ist eingetreten. Natürlich braucht das Zeit und kostet am Anfang Geld. Das kommt aber wieder zurück. Angesichts der dreistelligen Milliardenbeträge, die die Bankenkrise oder die Griechenlandkrise kostete, erscheinen die zu erwartenden Unkosten als machbar. Und es sind Menschen - und es ist Krieg.

Engagierte Kommunalpolitiker holen von Bomben getroffene Jungen oder als Ehesklaven von IS-Kämpfern gehaltene Mädchen nach Schwetzingen. Anstatt darauf stolz zu sein, haben so manche "besorgte Mitbürger" keine bessere Idee, als Zäune zu errichten und Ängste aufzubauen.

Es geschieht ja inzwischen Einiges und es werden weniger Flüchtlinge: In Syrien wird versucht, eine Lösung zu finden, was schwierig ist bei der Konstellation. Die Geldquellen und Waffenlieferungen des IS werden langsam eingedämmt. Flüchtlingslager in der Türkei, Libanon und Jordanien werden attraktiver gemacht, Flüchtlinge aus sicheren Drittländern zurückgeschickt. Bomben helfen allerdings wenig: Sie können eingesetzt werden, um militärische Einrichtungen zu zerstören oder Ölquellen, die dem IS Geld bringen. Aber in Städten sind viele Zivilisten, auch Kinder unter den Opfern. Außerdem bringt das dem IS höchstens noch Zulauf.

Es lohnt sich wirklich, diese Leute näher kennen zu lernen. Man braucht sie sogar, um die schwarzen Schafe und Djihadisten herauszufinden, die sich hinter ihnen verstecken. Diese müssen entschlossen verfolgt werden. Allein um die vielen anständigen Muslime zu schützen, müssen diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, herausgefiltert werden. Ich glaube, dann würden sich viele beunruhigte Bürger verstanden fühlen. Muslime, die zum Beispiel Frauen nicht die Hand geben, sollen nicht bestraft werden, aber schon über unsere Werte unterrichtet werden.

Apropos Frauen. Auf einmal melden sich Supermachos zu Wort, die für die Rechte der Frau plädieren. Man sollte mal beobachten, wie die Frauenrechte in christlichen Ländern Afrikas, im katholischen Lateinamerika, im anglikanischen Nordamerika, in Südeuropa und in christlichen Gesellschaften des Orients behandelt werden. Natürlich gibt es in einigen muslimischen Ländern Defizite, aber es gibt auch Fortschritte.

Die Willkommenskultur, alle ehrenamtlichen Helfer und Kommunalpolitiker haben das Bild vom hässlichen Deutschen verändert. Hoffentlich entsteht es nicht wieder von Neuem. Frithjof Roes-Wies, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.01.2016