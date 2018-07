Anzeige

Reaktion auf den Leserbrief von Herbert Semsch, SZ vom 3. Fe-bruar, „Wo soll das hinführen?“.

Es ist interessant, dass auch der Merkel-Kritiker Herbert Semsch, der die Kanzlerin schon einmal zum Rücktritt aufgefordert hat, nun die Nazi-Keule aus der Schublade holt, wenn es um die AfD geht: „Dagegen sehe ich ein stetiges Austreiben einer Partei, die Mitglieder in ihren Reihen hat, da hätte sogar die NSDAP ihre wahre Freude dran gehabt.“ Die AfD hat über 28 000 Mitglieder. Würden Sie mir bitte die Namen der Mitglieder nennen, an denen die NSDAP ihre „wahre Freude“ gehabt hätte?

Ich könnte Ihnen dann, im Gegenzug, die Namen von Mitgliedern nennen, die das Herz der CDU erfreut haben. Alexander Gauland war 40 Jahre Mitglied der CDU in gehobenen Positionen, er war Chef der Hessischen Staatskanzlei. Auch Albrecht Glaser war viele Jahre Mitglied der CDU und Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt. Der „Fall“ Erika Steinbach bringt es, exemplarisch für andere, auf den Punkt: Frau Steinbach (die zwar kein AfD-Mitglied ist, aber die Partei tatkräftig unterstützt) hat die CDU verlassen, weil die CDU sich verlassen hat. So hat sie ihren Austritt begründet. Wer auch immer die Geschichte der AfD schreiben will, der kommt an der Geschichte der CDU nicht vorbei –und auch nicht an der Politik von Frau Merkel, die Sie, Herr Semsch, schon in vielen Leserbriefen kritisiert haben. Wenn Ihnen die Kritik an Frau Merkel zusteht, dann steht diese Kritik auch der AfD-Politikerin Alice Weidel zu, die sich offen zu ihrer Homosexualität bekennt und ein Buch über das Rentensystem der Volksrepublik China geschrieben hat. Es sind mehr ehemalige Mitglieder der CDU, der SPD und der FDP (Beatrix von Storch) in den Reihen der AfD als Anhänger der NSDAP.