Zum Leserbrief „Aufklärerische Aufbrüchler“ von Gerhard Wacker in der SZ vom 9. Juni, wird uns ein weiterer Leserbrief geschrieben: Im Zusammenhang mit dem Umstand, dass die Menschheitsgeschichte von Migrationen, also Völkerwanderungen geprägt war, darf nicht vergessen werden, dass diese stets mit Eroberung, Krieg und Gewalt einhergingen. Die seit drei Jahren in Gang befindliche illegale Massenmigration nach Europa, vornehmlich aus Afrika und dem Orient, findet in Dimensionen statt, die durchaus als Vorstufe einer Eroberung betrachtet werden kann.

Die Konsequenzen, bestehend aus Überlastung der Sozialsysteme, Wohnraummangel, Integrationsunwilligkeit und Niedergang des Bildungsniveaus können, flankiert von Staatsversagen und dem Verfall der inneren Sicherheit, zu Verteilungskämpfen mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen.

Da bleibt in der Tat wenig Spielraum für multikulturelle Bereicherung. Diese Einschätzung ist be-gründbar und als Meinung durchaus zulässig. Die Vertreter der Initiative „Aufbruch 2016“ deshalb als „völkisch“ in einen braunen Stallgeruch zu stellen ist unredlich und dürfte dem Mangel an sachlicher Argumentationsfähigkeit geschuldet sein.