Maßvoller Energieeinsatz für mehr Lebensqualität

Bezug nehmend auf den Leserbrief „Wie viele Windräder sind nötig“ von Dr. Felix Conrad (SZ, 15. Februar, Seite 42):

Da ich mich seit geraumer Zeit mit Energie- und Verfahrensfragen in der Entwicklung von Schutzgas- und Wasserstoffmagnetfeldöfen beschäftigte, lese ich die profunden Beiträge von Herrn Dr. Conrad mit besonderem Interesse. Verständlich, wenn es aufgrund der Komplexität der Thematik bei den unzähligen Energie- und Wasserstoff-Experten dazu einiges an Verwirrung gibt. Vielleicht ist es grade deswegen ein besonders beliebtes Eldorado, in dem sich Lobbyisten, Politiker, Journalisten, Wirrköpfe und sonstige ungekrönten Häupter gerne herumtummeln. Mir würden sich auch die Nackenhaare hochstellen, wenn ich nur daran denke, sein „Brezelmobil“ zu steuern, das einen unter 700 bar Druck stehenden Wasserstofftank mitführt. Worin aber besteht der Hintergrund seiner dezidiert ausführlichen Darstellungen und Hochrechnungen? Ist es pure Freude am Nachweis, dass auf höchster Ebene offensichtlich falsche Zukunftsentscheidungen getroffen werden? Oder handelt es hier um die Auslegung eines neuen Evangeliums der ewig Gestrigen, die beharrlich den Erhalt des Status quo zur sakrosankten Glaubensleere erklären? Hier fände ich es doch wirklich angebrachter, statt der ewigen Debatten über „Effizienz“ nunmehr die Chancen und Möglichkeiten der „Suffizienz!“ differenziert in Szene zu setzen. Sollte es sich bei seinen thermodynamischen Hochrechnungen aber um jene Verdachtsmomente handeln, mit denen aufgrund fehlerhafter Theorien über Lobbyisten gigantische Summen öffentlicher Mittel sinnlos verschleudert werden, hätte ich dafür auch ein gewisses Verständnis.

Ich habe zum Beispiel seit Jahren ein Deutsches Patent Nr.: 103 39 135, IPC: B61B 3/00, das sich unter anderem mit der Energie- und Umweltthematik im öffentlichen Nachverkehr auseinandersetzt, das vermutlich einiges bewegen und Arbeitsplätze generieren könnte. So etwas sehen einschlägige Monopolisten und Lobbyisten nun gar nicht gerne. Selbst Politiker aus der sogenannten gemäßigten Mitte greifen solche Chancen und Möglichkeiten nicht auf. Sie sind jedoch fürbass entsetzt, wenn sich ihre Vasallen mehr und mehr grüne Hütchen überziehen. Ich schließe mich daher der Meinung des Naturphilosophen und Physikers Hans-Peter Dürr an, der bei Zeiten erkannte, dass sich die westliche Gesellschaft mit Öl, Gas, Kohle und nuklearen Energieträgern einen energiegetriebenen Wohlstand leistet, der mit seinen Hinterlassenschaften zu den bekannten und überbordenden Verwerfungen in Gesellschaft, Ökologie und Ökonomie führt. Das heißt: Unsere Gesellschaft ist energiesüchtig, wir benötigen dringend eine Entziehungskur. Das bedeutet auch, wir werden mit Rücksicht auf unsere elementaren Lebensgrundlagen (Klima, Luft, Wasser) nicht umhinkönnen, unseren Energiekonsum neu zu überdenken. Der sich abzeichnende technisch-gesellschaftliche Wandel wird folglich auch für die Elektromobilität neue Maßstäbe hervorbringen müssen. Dabei wird sich die Erkenntnis durchsetzen, dass ein maßvoller Energieeinsatz nicht weniger, sondern mehr Lebensqualität in Aussicht stellt.

Egon W. Könn, Ketsch

