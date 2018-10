Mehr miteinander statt gegeneinander

Im Jahr sieben nach der Bankenkrise und zehn Jahre nach Einführung der Förderung von Dumping-löhnen (Hartz IV) besitzen erstmals ein Prozent der Weltbevölkerung mehr als alle Übrigen zusammen. Mit dem barbarischen Terroranschlag auf die Pressefreiheit in Paris fürchten viele das Jahr 2015 als Beginn einer neuen Zeitrechnung. Denn mit dem Verbot aller Demonstrationen vergangenen Montag in Dresden wurde an einem weiteren Pfeiler unserer Demokratie gekratzt.

Folgt als Nächstes etwa die Absetzung von Karnevalsumzügen aus Furcht vor "islamistischen Wetterkapriolen"? Wie lange dauert es noch, bis wir bei "Üldi" statt bei "Aldi" einkaufen, fragte einer auf Facebook, weil "Aldi" wegen Beschwerden von Muslimen eine Seife mit Moscheemotiv aus dem langjährigen Sortiment nehmen will. Das ist nicht halal - das ist balla balla!

Aber auf Facebook spukt mittlerweile noch ein ganz anderer Zeitgeist: "Gut, dass Auschwitz so hervorragend in Schuss gehalten wird. Man muss nur noch die Öfen anschmeißen" - heißt es da beispielsweise. Nein, das alles ist nicht lustig, eher bizarr erschreckend und in Anbetracht der vielen Flüchtlinge, die um ihr Leben rennen, geradezu menschenverachtend.

Seit zirka 15 Jahren wird unsere Welt von einer Flut des Schreckens überrollt, die für mich mit der Sprengung der Buddha-Statuen von Banyam im März 2001 begann. Im September (9/11) folgte dann der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York, USA.

Wir erlebten Naturkatastrophen in bisher nicht gekannten Ausmaß (Indonesien, Fukushima, Haiti uvm.) sowie einen völkerrechtlichen Krieg im Irak, der IS erst möglich machte, den Präsident Bush mit einer "Verschwörungstheorie"(Atomwaffenbesitz Iraks) rechtfertigte, was dazu führte, dass die wildesten Spekulationen über die wahren Drahtzieher von 9/11 bis heute ins Kraut schießen. Obwohl Kenner wie Peter Scholl-Latour (französischer Publizist, Anm. d. Red.) eindringlich warnten, verteidigen wir angeblich unsere Sicherheit am Hindukusch, haben aber heute 100 Mal mehr Terroristen als vor zehn Jahren.

Verkehrte Welt 2009 in Duisburg: Bei einer Pro-Gaza-Demonstration wurde eine Israel-Fahne hinter einem Wohnungsfenster bemerkt. Es flogen Steine gegen das Haus. Statt aber gegen die Steinewerfer vorzugehen, hat die Polizei die Wohnungstür aufgebrochen und die Fahne entfernt. Schließlich sei bekannt, dass Muslime emotional schnell in Fahrt gerieten, verteidigte man diese Aktion damals.

Und weshalb werden in manchen Kindergärten Weihnachtsfeste abgesagt oder wird ein Schweinefleischverbot ausgesprochen? Was übrigens die Muslime, die ich kenne, gar nicht wollen, sondern über solche "Kotaus" nur den Kopf schütteln. Mordaufrufe gegen Schriftsteller wie Salman Rushdie oder aktuell Hamed Abdel-Samad sowie Karikaturisten (Westergaard) zeigen, was gewisse Köpfe im Islam mit Freidenkern machen würden, wenn sie an der Macht wären.

Dass Muslim nicht gleich Muslim ist und dass durch den in Saudi-Arabien praktizierten rückwärtsgewandten Wahabismus die liberalen Muslime geradezu an die Wand gedrückt werden und es auch bei Christen, die es von A wie Amish bis Z wie Zeugen Jehovas in allen Schattierungen gibt, sich ebenfalls Fanatiker tummeln, haben wir im hiesigen Leserforum erfahren. Weniger gegeneinander und mehr miteinander ist das Gebot der Stunde, damit im Windschatten dieses "Meinungskrieges" nicht klammheimlich Dinge über die Köpfe der Menschen zum Wohle des Kapitals durchgewunken werden. Denn wer die Freiheit (des Denkens) aufgibt, um vermeintliche Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.

Herbert Semsch, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.01.2015