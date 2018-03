Anzeige

So langsam sind die Bürger wirklich angewidert und, wenn die Sache nicht so ernst wäre, könnte man glatt meinen, die Karnevalshochburgen liegen nicht am Rhein, sondern an der Spree in den Parteizentralen von SPD und Union.

Also einen Narrhallamarsch auf Martin Schulz, der mit einem Fingerspitzengefühl wie ein Vorschlaghammer rekordverdächtig vom Heilsbringer zur Nullnummer zerbröckelte. Die SPD muss jetzt höllisch aufpassen, dass sie sich nicht völlig zerlegt. SPD-Urgestein Rudolf Dreßler meinte auf dem TV-Sender Phoenix, dass die Basis zurecht sauer ist und er fügte ergänzend hinzu, dass er gegen die „Groko“ stimmen werde, da das, was die SPD-Parteispitze bisher über den Groko-Vertrag kommuniziert habe, vom Vertragstext gar nicht wirklich gedeckt sei.

Aber auch in der CDU brodelt es gewaltig, vor allem, nachdem die CDU-Spitze die eigene Partei – allein zum alternativlosen Wohl der „Zarin aus der Uckermark – bis zur Selbstverachtung entblättert hat. „Puuh! Wir haben wenigstens noch das Kanzleramt“, das twitterte der hiesige CDU-Abgeordnete Olav Gutting mit sarkastischem Unterton zurecht. Und obwohl sich Merkel einen Dreck um die kritischen Geister in ihrer Partei schert, hofft der CDU-Landwirtschaftsminister Hauck aus dem Ländle, dass Merkel die Zeichen der Zeit erkennt und – wie er auf SWR 1 formulierte – „endlich einen organischen Übergang einleitet“. Das ist geringfügig freundlicher formuliert, als dies beispielsweise AfD-Chef Gauland wohl tun würde. Ich denke, der würde Merkel jagen und in Anatolien oder Südamerika entsorgen.