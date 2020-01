Merkel sollte bleiben – Chance für Flüchtlinge

Wie ein Mantra trägt die im Jahr 2017 gegründete Werte Union ihre Ziele vor sich her. Jeder kennt sie inzwischen: „Merkel muss weg“, und „Schutz vor Flüchtlingen“. Mit der ersten Aussage stiftet sie Unfrieden und den Eindruck innerer Zerrissenheit in der CDU, der ihr Vorsitzender Alexander Mitsch ja angehört. Für die Partei ist das ein Bärendienst, denn als wohl letzte deutsche „Volkspartei“ lebt sie vom Bild der Geschlossenheit. Und in der Tat: In den Meinungsumfragen kommt sie nicht voran. Na ja, könnte man sagen. Geschieht ihr recht. Das stimmt doch. Warum überträgt sie diesem umtriebigen Typ nicht ein bedeutendes Amt? Einem bösen Hund gibt man halt einen größeren Knochen. Das hat Ex-Kanzler Helmut Kohl schon so gehalten.

Bleibt das zweite Ziel: Deutschland gegen die ungeliebte Zuwanderung abschotten. Damit zieht die Werte Union in Wahlkämpfe. Im September hat sie in Sachsen dem früheren Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen ein Podium geboten. Doch wie die „Zeit“ am 16. Januar auf Seite 5 schrieb, ist aus diesem „einstigen Vorzeigebeamten ein nach rechts driftender Populist geworden“. Wie weit rechts, ist die Frage. Bei der Zuwanderung wird die Debatte von Gefühlen beherrscht. Und bei einem emotional so hoch aufgeladenen Thema kann niemand eine klare Grenze zwischen Werte Union und AfD sowie zwischen AfD und NPD ziehen.

Betrachten wir die Auftritte der sich CDU-nah gebenden Gruppe in unserer Region. Im August 2017 hat sie den Bundestagsabgeordneten Olav Gutting in ein Brühler Gasthaus eingeladen und dort völlig „zur Schnecke“ gemacht. Im September 2019 saß der Bundesvorsitzende bei einer rechtsorientierten Veranstaltung auf dem Podium der Brühler Festhalle. Von vorne also nahm er hin, dass eine Schülerin, die nach Freiheit und Umweltschutz fragte, niedergebrüllt wurde.

Gefühle allein schützen das gute Zusammenleben in einer Demokratie nicht. Verstand und klare Linien sind unverzichtbar. Eben die Grundrechte unserer Verfassung, an der die CDU vor mehr als 70 Jahren führend mitgearbeitet hat: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und vor allem „Menschenwürde“. Das erste ist das Leitwort. Das heißt: Migranten haben zwar keinen Anspruch, bei uns zu bleiben, dürfen aber eine Überprüfung ihres Asylantrags erwarten. Wenn es Angela Merkel gelingt, Libyen zu befrieden, wird es möglich, Afrikaner auf ihre Eignung für eine erfolgreiche Integration bei uns schon dort zu überprüfen. Bevor sie sich auf Schlauchbooten in Lebensgefahr bringen.

Und dann der nächste Schritt: Wer bei uns oder in Libyen abgewiesen wird, darf nicht in ein dunkles Elend zurückgeworfen werden. Durch Förderung vor Ort sollten ihm die Europäer Hoffnung und die Chance auf ein besseres Leben schenken. So wie Brühl derzeit, das in Dourtenga eine Landwirtschaftsschule in Angriff nimmt und Wälder pflanzen lässt.

Wenn sich Deutschland in diesen Tagen des Holocaust-Gedenkens an vergangene Verbrechen und an die Aufgabe erinnert, sich für den Frieden einzusetzen, ist das glaubwürdig. Es hat immerhin einiges vorzuweisen. 2015 haben vor und neben staatlicher Hilfe hunderttausende Bürger privat, spontan und mit Begeisterung viele Ankommende unterstützt. Ein Drittel von ihnen übt inzwischen eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aus. Nach vier Jahren! Ein junger Deutscher braucht dazu mindestens 20 Jahre.

Auch Zahlen, Pflichten und Rechte dürfen nicht alles sein. Das Wichtigste ist die Freude, Gutes zu tun und zum Segen zu werden. Nur wenn sich die Völker der Erde dieses Ziel teilen, werden sie Frieden finden und unseren Planeten vor der Klimakatstrophe bewahren können.

Helmut Mehrer, Brühl

