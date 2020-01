Missbrauch von Kindern und kein Ende

Schaut man sich die Aufarbeitungsaktivitäten von Kindesmissbrauchsfällen im Verlaufe der letzten zehn Jahre an, so muss man leider konstatieren, dass außer öffentlich verlautbarten Absichtserklärungen seitens der betroffenen Institutionen wenig passiert ist, um dem erlittenen Leid der Betroffenen gerecht zu werden.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum die höchsten Vertreter der Kirchen einen Großteil der Archive immer noch verschlossen halten und somit wichtige Dokumente den unabhängigen Aufarbeitungskommissionen nicht zugänglich gemacht werden. Warum zeigen sich die hohen klerikalen Würdenträger so uneinig, wenn es um die Herausgabe von essenziellen Informationen zur Aufklärung tausendfachen Kindesmissbrauchs geht, ohne die jeder Aufklärungsversuch doch zum Scheitern verurteilt ist? Was soll hier vertuscht werden?

Eine ehrliche und vorurteilsfreie Aufarbeitung kann ohne völlige Transparenz nicht erfolgen. Warum, so frage ich, beharrt man auf einer verzögerungstaktischen Linie, die doch nur zur Folge hat, dass immer mehr dieser skandalösen Vorfälle der Verjährung anheimfallen?

Wenn das wirklich gewollt und Ziel dieser Institutionen ist, dann ist ein derartiges Verhalten rational nicht mehr erklär- und nachvollziehbar, wo die Kirchen doch als höchste moralische Instanz gesehen werden wollen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier aufs Extremste auseinander und die Glaubwürdigkeit bleibt auf der Strecke.

Leider wird hier auch seitens der Politik nicht zielstrebig und druckvoll genug konsequentes Handeln eingefordert. Im Grundgesetz, Artikel 1 steht doch: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Doch, um das auch sicherstellen zu können, muss von allen Beteiligten noch viel mehr an transparenter Aufklärungs- und Präventionsarbeit geleistet werden und taktische Überlegungen dürfen hier nicht greifen, denn die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben schließlich ein verbrieftes Recht auf einen menschlich respektvollen Umgang. Warum gibt es noch kein Gesetz: „Kindesmissbrauch verjährt nicht!“

In diesem Kontext sollte auch einmal die Situation Kirchenrecht und weltliches Recht und deren Rechtssprechung in den Fokus gerückt und überprüft werden, denn es kann nicht sein, dass Kirchenrecht über weltlichem Recht steht, zumal es in unserem demokratischen Gesellschaftssystem keine zwei Rechtssysteme geben darf, denn vor dem Gesetz sind alle gleich.

Wir als Gesellschaft sind es den tausenden Geschädigten schuldig, für eine umfassende und ehrliche Aufarbeitung zu sorgen und wir müssen auch sicherstellen, dass sich Täter nicht hinter Paragrafen verstecken können, um sich auf diese Weise einer möglichen Sanktionierung zu entziehen.

Empathie als Grundvoraussetzung und Kern menschlichen Zusammenlebens muss absolute Priorität bekommen, denn ansonsten werden wir als Gesellschaft verlieren. Wenn man die vielen weltweit schwelenden Konflikte im Namen von Religionen sieht, muss man sich schon auch fragen, ob respektvolles und harmonisches Zusammenleben in säkularer Ethik, ohne Religionen, nicht doch ein guter und vielleicht viel besserer und praktikabler Lösungsansatz wäre, denn allen Religionen ist ein unkalkulierbares Gewaltpotenzial inhärent. Der Dalai Lama, einer der ältesten Flüchtlinge weltweit, lebt seit 60 Jahren im indischen Exil, spricht Großes gelassen aus: „Ich kenne keine Feinde. Es gibt nur Menschen, die ich noch nicht kennengelernt habe.“

Nehmen wir uns die Worte des Friedensnobelpreisträgers als Ansporn für mehr Toleranz, mehr Zuhören und mehr Nachdenken, mit der Bereitschaft, eigene Denkstrukturen zu hinterfragen und aufzubrechen, denn Veränderung zum Positiven gelingt nur, wenn wir auch bereit sind uns selbst zu verändern. Gerhard Kiermeier, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.02.2020