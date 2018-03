Anzeige

Was nützen neue Köpfe mit alten Gedanken? Nichts. Ohne inhaltliche Erneuerung gibt es kein Vorangehen. Die beiden Volksparteien – und nicht nur diese – stehen wie das Kaninchen vor der Schlange. Unfähig sich zu bewegen und nach neuen Mitteln und Wegen zu suchen, um auf die Herausforderungen von Morgen gerüstet zu sein.

Solange man dem Mantra eines Wohlstandes nur mit Wachstum folgt, wird es keine positive Entwicklung in dieser Gesellschaft geben. Solange die Jugend, ich meine nicht nur die Parteijugend, sich nicht politisch eigenständig entwickeln kann, wird es keine Veränderung in dieser Ellenbogengesellschaft geben. Solange wir mehr einer Plutokratie verfallen sind, als einer Demokratie kann man die Köpfe beliebig austauschen. Die Diskussion ist also entbehrlich, ja geradezu überflüssig, wenn sich die Ideen nicht ändern.

Die SPD-Führung erfüllt die Aufgaben, welche ihr das Grundgesetz zuschreibt. Als Partei soll sie ausschließlich bei der politischen Willensbildung der Bürger mitwirken. Nicht mehr und nicht weniger. Das tut sie doch in hervorragendem Maße. Sie zeigt uns Bürgern, dass demokratische Strukturen durch Kommunikation der Ziele einer Gesellschaft transparent und sachkundig geschaffen werden. Die SPD bewirkt, dass sich viele Bürger politisch wieder einbringen. Nicht umsonst hat sie innerhalb kurzer Zeit 24 000 neue Mitglieder.