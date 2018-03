Anzeige

Ist denn noch nicht die Idee aufgekommen, eine neue Brücke direkt nebenan zu bauen. Es wäre auch wegen des Verkehraufkommens nötig, weitere Spuren zur Verfügung zu haben. Man denke nur wie oft die B 39 als Umleitungsstrecke wegen Unfall bedingter Ereignisse genutzt wird. Die Kosten wären auf zwei Bundesländer zu verteilen und sicher zu stemmen. Auch die Gemeinden könnte man in die Pflicht nehmen.

Es sage keiner, es wäre kein Platz vorhanden. Dem Bauer nimmt man auch ein Stück Land ab, um einen Strommasten aufzustellen, wenn es dem Allgemeinwohl zu Gute kommt.

Ich denke auch an die geplante Brücke von Mannheim in der Nähe des Großkraftwerks Richtung Altrip in die Pfalz. Spreche keiner von Vorbereitung und Planung. Die Brückenbauer haben so was in der Schublade. Ich sehe die gebildeten Politiker vor mir. Mit normalem Menschenverstand und ohne akademische Bildung wäre das Problem sofort gelöst.