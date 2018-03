Anzeige

Das der Naherholung dienende Gebiet in Richtung Friedhof möchte der Bürgermeister zwischen Mühlweg und Kolbengärten bebauen. Da stellt sich die drängende Frage nach dem Warum?

In einem aktuellen Bericht zur Bevölkerungsentwicklung bis 2030 gibt es landesweit nur wenige Gebiete, die mit einem realen Bevölkerungszuwachs zu rechnen haben, darunter die Metropolregion. Die mit Abstand meisten Bereiche werden einen Rückgang erleben, vor allem im ländlichen Bereich, aber auch in einigen Städten.

In den Tagesthemen vom 20. Februar wurde von einem Rückgang der Immobilienpreise um 30 Prozent bis zum Jahr 2022 gesprochen. Das Ende der Immobilienblase rückt also näher. Grundstückseigentümer, Immobilien-Haie und Spekulanten sind sensibilisiert. Die durch Umwidmung von Grünfläche in Bauland lockenden Gewinne könnten bald abschmelzen, also ist schnelles Handeln angesagt.