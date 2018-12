Nicht nur für den Tourismus säubern

Als „alter Schwetzinger“ fällt mir immer mehr auf, dass an einigen Stellen von Schwetzingen die Sauberkeit stark zu wünschen übrig lässt. Es gibt Stellen im Stadtgebiet, da werden bereits morgens kurz nach 5 Uhr die Straßen und Gehwege blitzeblank gereinigt. Ist ja auch gut und soll so bleiben, aber nicht nur die „Touristenmeile“ vor dem Schloss soll so aussehen, sondern auch in den Randgebieten muss etwas gemacht werden.

So habe ich schon seit einiger Zeit die Gustav-Hummel-Straße bis hin zum Kaufland im Auge, genauer gesagt das Gebiet unter und neben der Brücke. Ich laufe die Straße sehr oft entlang und ärgere mich immer wieder über die Verunreinigung durch Taubenkot. Das wird immer schlimmer. Sieht nicht gut aus und ist auch noch gesundheitsgefährdend.

Ist man da von Seiten der Stadt nicht in der Lage, das Taubenaufkommen zu stoppen oder zu begrenzen? Mittlerweile gibt es technische Möglichkeiten die verhindern, dass sich die Tauben da einnisten können. Auch der Gehweg muss dringend mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Aber das scheint ja nicht so schlimm zu sein, da laufen ja keine Touriste, sondern nur Einheimische entlang.

Außerdem sind die Brückenpfeiler ständig verklebt durch Plakate, das sieht auch nicht gut aus. Das gibt kein gutes Bild auf die große Kreisstadt Schwetzingen. Auch die verbogenen Lampenschutzschirme sehen nicht gut aus. Warum müssen hinter den Parkplätzen unter der Brücke überhaupt Lampen aufgestellt werden? Da ist es doch vorprogrammiert, dass diese umgerannt werden. Die Beleuchtung ist ja gut, aber ist der Platz der Richtige, an dem die Lampen positioniert sind?

Dann laufe ich weiter in Richtung Kaufland. Wenn ich da in die Einfahrt schaue, sehe ich lauter zusammengedrückte Pfandflaschen, lose in der Einfahrt liegen. Kann man die nicht richtig entsorgen? Das sieht nicht professionell aus und die Flaschen stinken zum Himmel. Weiter auf meinem Weg sehe ich die Parkplätze entlang des Kauflands. Wer ist denn hier eigentlich zuständig für die Sauberkeit? Laub und Müll zieren hier den Fußweg hinein in das Herz von Schwetzingen.

Dann habe ich noch einen zweiten Punkt, die Ampelschaltung in der Stadt. Wer ist hier zuständig? Ist diese Person schon mal morgens durch die Stadt gefahren? Ich glaube nicht, denn da hätte diese Person schon gemerkt, dass um 5 Uhr eine rote Ampel eine Rotphase von mehreren Minuten hat. Aber Gott sei Dank kenne ich als Schwetzinger noch Schleichwege. Da fahre ich halt durch die Bahnhofsanlage, Clementine-Bassermann-Straße auf die Karlsruher Straße. Das machen viele Schwetzinger mittlerweile so. Geht schneller. Und wenn ich Richtung Hockenheim möchte, muss ich halt mal so fahren. Eines möchte ich weiter anmerken: Ich sehe viele Striche auf der Straße, die unseren neuen Radweg durch die Stadt kennzeichnen sollen. Wann kommen hier die entsprechenden Fahrradfahrer? Ich kann kein erhöhtes Radleraufkommen feststellen. Aber ein riesiges Tam Tam wegen der Verkehrsregelung. Typisch Schwetzingen.

Jürgen Ritter, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018