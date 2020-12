Noch nie so schön

An einem späten Abend vergangener Woche bin ich durch die Karlsruher Straße in Hockenheim gefahren. Noch nie hat Hockenheim in so einem schönen Licht erstrahlt wie dieses Jahr. Hiermit möchte ich ein ganz großes Lob an die Verantwortlichen aussprechen. Fast können wir mit Schwetzingen konkurrieren. Bitte weiter so. Man sieht, in Hockenheim tut sich was.

Zum Thema Hundekotstationen möchte ich der Stadtspitze auch ein Lob aussprechen, wenngleich ich es nicht angemessen finde, die Hundesteuer um 33 Prozent zu erhöhen. Kein Geschäft kann sich erlauben derart die Preise zu erhöhen und das noch in einer Zeit wie dieser. Man gewinnt fast den Eindruck, dass man das mit Hundebesitzern machen kann, weil wir alles für unser Tier tun. Und das hat auch noch unser Gemeinderat abgesegnet.

Vielleicht denkt man auch mal an Menschen mit einer kleinen Rente, die sich gerade so ein kleines Tier halten, damit sie nicht so einsam sind.

Karola Rüttinger, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.12.2020