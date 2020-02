Nun dominiert die Hinhaltetaktik

Zum Thema Sanierung des Pfingstbergtunnels und Bahnlärm in Schwetzingen:

Im November 2018 habe ich erfahren, dass die Bahngleise sowie das Gleisbett des Pfingstbergtunnels im Jahr 2020 komplett erneuert werden sollen. Damals beim Bau des Tunnels gab es schon Bürgerinitiativen, die dagegen waren, doch ohne Erfolg. So kam es, dass der Tunnel von 1976 bis 1985 gebaut wurde. Jetzt, nach über 30 Jahren Lärm und Erschütterungen durch den Zugverkehr, ist alles so verschlissen, dass saniert werden muss.

Seit 1994 wohne ich im Vogelsang im Hirschacker, somit im nahen Umfeld des Tunnels und spüre täglich die Durchfahrt vieler Züge. Von früheren Nachbarn war zu hören, dass es damals schon Thema war, das Gleisbett mit einer dämmenden Unterlage zu versehen, die einen erheblichen Teil der Erschütterungen aufnehmen und somit vermindern könnte. Es wäre damals um einen Betrag von etwas weniger als 100 000 DM gegangen, was jedoch von der Bahn aus Kostengründen abgelehnt wurde.

Wegen der Sanierung in diesem Jahr kontaktierte ich im Dezember 2018 die Bürgerinitiative gegen Bahnlärm (BgB) in Schwetzingen. Nach einem Telefongespräch mit dem Vorsitzenden Herbert Brenner trafen wir uns vor Ort in meinem Garten und in meinem Wohnhaus, wo Herbert Brenner hautnah die Erschütterungen und Lärmbelästigungen erleben konnte. Daraufhin sagte er zu, dieses Thema bei nächster Gelegenheit bei der Deutschen Bahn zur Sprache zu bringen.

Ich nutzte dann am 23. Januar 2019 das Symposium im Palais Hirsch, wo es um eine Neubaustrecke der Bahn ging. Ich war beeindruckt, was die Bahn dort alles auffuhr. Im Obergeschoss wurden Filme gezeigt und erklärt, wie leise die Bahn dank neuer und moderner Technik für Räder und Gleise mittlerweile ist. Auch wurde versichert, dass für die Bevölkerung, die in Nähe der Bahnlinien lebt, viel getan wird, um die Belästigungen so gering wie möglich zu halten. Ich nutzte dann die Gelegenheit, auch die Sanierung des Pfingstbergtunnels anzusprechen. Ich bekam Telefonnummern und Ansprechpartner der Bahn genannt, die ich diesbezüglich kontaktieren könnte, was ich auch tat.

Ab Februar war ich mit Herbert Brenner immer wieder in telefonischem Kontakt und fragte nach, ob bei Gesprächen mit der Bahn schon irgendetwas erreicht werden konnte. Außer Vertröstungen und neuen Terminen kam aber nichts Wesentliches zu Stande. Herbert Brenner gelang es dann im Herbst 2019, das Thema bei einem Treffen mit Verantwortlichen der Bahn nochmals anzusprechen. Etwa Mitte Dezember 2019 bekam ich dann per E-Mail die niederschmetternde Nachricht, dass die Sanierung des Tunnels nur so ausgeführt wird, dass der Ursprungszustand wiederhergestellt wird, also der technische Stand wie etwa Mitte der 1980er Jahre – über 35 Jahre alt. Man fragt sich jetzt natürlich, warum bei der Veranstaltung im Palais Hirsch so große Worte gemacht wurden und warum über Jahrzehnte erforscht und entwickelt wird, um Belästigungen durchfahrender Züge zu verringern. Der finanzielle Aufwand dafür dürfte erheblich gewesen sein, doch scheint es, dass es bei der Umsetzung der Erkenntnisse deutlich hapert.

Nach der Absage der DB im Dezember 2019 kontaktierte ich den Grünen-Landtagsabgeordneten Manfred Kern. Am 24. Januar 2020 traf ich ihn zu einem ausführlichen Gespräch. Auch erhielt ich den Namen, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Lärmschutzbeauftragten der Grünen, Thomas Marwein. Noch am gleichen Tag schrieb ich Thomas Marwein an und bekam am 20. Februar 2020 endlich eine Antwort – allerdings vom Büro des Abgeordneten Kern. Es wurde mitgeteilt, dass meine E-Mail nun in der Geschäftsstelle für Lärmschutz bearbeitet wird. Es soll dort ein Schreiben an die DB erstellt werden in dem die Maßnahmen und der Stand erfragt wird.

Im Faktenblatt der DB über den Pfingstbergtunnel steht, dass mit der Sanierung am 10. April 2020 begonnen wird und der Tunnel bis 31. Oktober 2020 total gesperrt sein wird. Es scheint, die Planung ist komplett fertig, aber für betroffene Anwohner wird weder das Nötigste und schon gar nicht das Mögliche verbessert. Es ist einfach nur enttäuschend. Im Moment durchfahren laut Faktenblatt der Bahn täglich 168 Personenzüge sowie 24 Güterzüge, insgesamt also 192 Züge, den Pfingstbergtunnel. Die Verkehrsplanung ist so, dass künftig eher mehr Züge fahren und auch mehr Transporte auf die Schiene sollen. Es ist daher davon auszugehen, dass die 200er-Marke wohl bald geknackt wird, spätestens nach der Sanierung. Eine Gelegenheit wie diese, bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen für mehr Lärmschutz und weniger Erschütterungen zu sorgen, wird wohl die nächsten 30 Jahre nicht wiederkommen. Die Verweigerung der Bahn zeigt deutlich, dass nach der Gesprächsbereitschaft auf Hinhaltetaktik gesetzt wird, mit dem Ziel, die Probleme nicht zu beseitigen. Nach den Sanierungsarbeiten haben wir dann sanierte Belästigungen auf einem technischen Stand der 1980er Jahre. Schilda lässt grüßen!

Jörn Schweiger, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020