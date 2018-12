Ohr bei den Bürgern haben

Es ist wieder mal Zeit für mich, einen Leserbrief zu verfassen, sonst meint man noch, ich wäre weggezogen. Mir gefällt es in Ketsch sehr gut. Eines habe ich von vielen Bürgern gehört, Ketsch und der Weihnachtsmarkt könnten weihnachtlicher aussehen. So wenig war nie. Sind das die ersten Zeichen, dass man über die Verhältnisse gelebt hat und die Kasse leer ist? Man könnte sich hier Ideen von Brühl holen.

Vielleicht hört es der Weihnachtsmann? Immer öfter bin ich zur Zeit im Grünen – am Anglersee und auf der Rheininsel. Dort hört man Menschen debattieren. Auch hier erfahre ich viel. Wie hat ein sehr wichtiger Mann gesagt – er hat das Ohr an der Bevölkerung, ich auch. Da dieses Ohr einigen Volksvertreten verloren gegangen ist, schreibe ich Leserbriefe. Ich ärgere mich dabei überhaupt nicht, wie man mir unterstellt. Ich bin weder Münchhausen noch Nörgler, aber ich sehe, was hier geschieht. Ich möchte auch nicht als „Besserwisser“ oder „Sheriff“ rumlaufen. Ich sehe mich als Berichterstatter. Man versucht, so empfinde ich es, uns Bürgern immer mehr Bären aufzubinden. Es wird nicht nur in Berlin viel verheimlicht, vertuscht und vergessen. Auch hier würde ich mir wünschen, wenn sich das ändert. Erinnert sich noch jemand an den CDU-Arbeitsminister Norbert Blüm („Die Rente ist sischäär“)? Was ist aus diesem Versprechen geworden? Die Regierung Kohl hat klammheimlich die Rentenkasse geleert. Alles für die deutsche Einheit. Heute jammern viele herum, dass die Rente so niedrig ist. Man hat versucht, die Alten gegen die Jungen auszuspielen. Mit dem Deutschen kann man alles machen. Die Franzosen oder Italiener hätten einen Volksaufstand gemacht!

Auch hier würde ich mir wünschen, dass sich die Menschen deutlich für eine Sache einsetzen, Rückgrat zeigen, nicht einknicken und ihnen bewusst wird, wie gut es ihnen doch geht. Da gibt es Gemeinderat Weixler, der von der Unfehlbarkeit unseres Bürgermeisters überzeugt ist. Ich darf an seine Stellungnahmen über die IG Karlsruher Straße und Marktplatz erinnern.

Ich, an seiner Stelle, würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es ist nicht die feine englische Art, wenn man auf der Liste der FDP gewählt wird und sein Mandat als Parteiloser ausübt. Ich habe vor der Schwetzinger Gemeinderätin Raquel Rempp Hochachtung, die austritt und das Mandat niederlegt.

Wilfried Windisch, Ketsch

