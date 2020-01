Pflanzt die Flächen einfach voll

Zum Artikel „Pflanzt die Flächen voll“ (Ausgabe zum Wochenende „Haus und Garten“ vom 25. Januar) wird uns geschrieben: Den Artikel über Werner Ollig von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz empfand ich fast wie eine ökologische To-do-Liste, die ich in den letzten 20 Jahren mit wachsendem Verständnis bereits abgearbeitet habe:

Ich habe ein Stück Wildnis gewagt. Bei mir gibt es keinen biologischen Tod. Ich habe keinen Rasen, nur Bodendecker, Büsche und Bäume. Der Efeu als großer Gewinner des Klimawandels bedeckt bei mir nicht nur die Garagenwand, sondern auch das Dach der Garage.

Ich benutze keine synthetischen Pflanzenschutzmittel und keine Mineraldünger. Aufgrund der Bepflanzung ist mein Wasserverbrauch sehr gering. Meine 20 Yuccas und acht Kolkwitzie-Büsche brauchen nur wenig Wasser. Die Ferien verbringe ich öfter auf verschiedenen Sitzplätzen in meinem Garten.

Den Paradigmenwechsel in der Gartenkultur im Sinne von Werner Ollig habe ich nach einem Workshop zur Permakultur vor etwa 20 Jahren vollzogen. Trotz der Wildheit gibt es bei mir auch eine gewisse Systematik, nämlich den farbigen Zyklus. Im Wechsel der Jahreszeiten von gelb, über weiß, blau, rosa, rot und braun. Ich hoffe, dass ich gesundheitlich noch lange in der Lage bin, meinen Garten in dieser Form zu pflegen.

Anton Strobel, Brühl

