Ich wurde gerade nach elf Tagen aus dem Krankenhaus Schwetzingen entlassen. Was ich hier miterlebt habe, treibt mir wirklich die Tränen in die Augen und macht mich zornig. Die Pfleger und Schwestern sind total überlastet. An manchen Tagen kommen sie nicht einmal dazu, eine Pause zu machen.

Kaum sind sie im Zimmer, klingelt es im nächsten und sie müssen schon wieder davoneilen, obwohl ihre Arbeit bei diesem Patienten noch gar nicht zu Ende gebracht war. Sie sind am Rande der Erschöpfung.

Letztes Jahr teilte Bundestagsabgeordneter Olav Gutting (CDU) noch Geschenke auf dem Plankstadter Straßenfest aus, um Stimmen für seine Partei zu werben – hätte er lieber mal eine Tages- und Nachtschicht mit dem Pflegepersonal in der GRN-Klinik in Schwetzingen mitgemacht. So kann es nicht weitergehen. Irgendwann sind die Schwestern und Pfleger selbst Patienten. Was dann?