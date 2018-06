„Politik ist immer Instrumentalisierung“

Anzeige

Anstatt nun abgeschoben zu werden, können er und seine Familie wegen unklarer Identität aber bleiben. In Wiesbaden vergewaltigt und ermordet er dieser Tage die 14-jährige Susanne F., Mitglied der jüdischen Gemeinde in Mainz.

Nach der Tat geht der „Geflüchtete“ zum irakischen Konsulat, erinnert sich seines wirklichen Namens und findet auch seinen Originalpass wieder. Der falsche Pass, den er hier für Anträge und das Gerichtsverfahren nutzte, bleibt außen vor. Der ganze Clan bekommt nun echte Aus- und Einreisepapiere ausgestellt, alle fahren zum Flughafen und haben genug Geld für neun Flugtickets in den Irak – etwa 8000 Euro in bar, obwohl alle für mindestens 10 000 Euro monatliche Aufenthaltskosten hier in Deutschland drei Jahre lang von Sozialleistungen gelebt haben. Ausreisepapiere und Flugtickets lauten zwar auf verschiedene Namen, gleichwohl dürfen alle ausreisen, fliegen in die Türkei und von dort weiter nach Erbil in den Nordirak. Ins Kurdengebiet, wo sie angeblich verfolgt wurden! Ein weiterer Beleg dafür, wie absurd und gefährlich für die „schon länger hier Lebenden“ (= Merkel-Sprech) das deutsche Asylsystem in der Praxis entgleisen kann.

Bald darauf verkündet in Deutschland die Kanzlerin in einer Fernseh-Solo-Talkshow, sie und ihre Bundesregierung hätten in der Flüchtlingskrise alles richtig und keine Fehler gemacht. Lediglich das Vertrauen der Bevölkerung sei verlorengegangen, eine Art Kollateralschaden. Es gebe ein „angeschlagenes Vertrauen“ der „Menschen“ in ihre Flüchtlingspolitik. Das lasse sich nur zurückgewinnen, indem „man“ es jetzt besser mache. Nun sind sie halt hier und man kann nichts dagegen tun. Oder als sozialistisch erzogene Pfarrerstochter, auf gut lutherisch: Hier sitze ich, ich kann nicht anders.

Vor einem Jahr haben die Sicherheitsbehörden versucht, den kriminellen Iraker samt Anhang abzuschieben, nun wurde er auf Staatskosten wieder zurückgeholt, obwohl er mit einem Verfahren vor Ort im Nordirak hätte bestraft werden können. Für Gutachter, Anwälte und Prozesskosten samt mehrjähriger Haft wird der deutsche Staat Millionenkosten aufwenden müssen. Eine krasse Fehlentscheidung, aber typisch für Merkels Absurdistan.

Schadenfreude über die vermurkste Asylpolitik ist bei diesem und den anderen tragischen Mordfällen allerdings nicht angebracht, pauschale Fremdenfeindlichkeit auch nicht. Dabei ist „Instrumentalisierung“ auf jeden Fall der denkbar dümmste Vorwurf an die Merkel-Kritiker.

In der Politik wird alles „instrumentalisiert“, was irgendwie zu Identifikation und Stimmungsmache taugt, egal von welcher Seite. Politik war schon immer und ist aktuell eine interessengeleitete und keine erkenntnisgetriebene Veranstaltung. Wer das nicht begreifen kann oder will, hat nichts von Politik verstanden. Ein Untersuchungsausschuss wird hoffentlich bald klären, ob die Regierung ihre Pflicht verletzt hat, gemäß ihrem Amtseid Schaden von ihrem Volk abzuwenden.

Winfried Wolf, Plankstadt

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.06.2018