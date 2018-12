Vielen Unkenrufen zum Trotz gibt es positive Nachrichten über geflüchtete Menschen und ihren Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt: Laut Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer verläuft ihre Integration deutlich erfolgreicher als angenommen. So hat die deutsche Nachrichtenagentur (dpa) am 14. Dezember mitgeteilt.

Demnach haben von rund einer Millionen geflüchteten Menschen inzwischen fast 400 000 einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz gefunden. Ähnlich positiv hatte sich schon vor einiger Zeit die Bundesagentur für Arbeit geäußert.

Auch in Schwetzingen und den umliegenden Gemeinden gibt es diesen positiven Trend zu beobachten. Viele der geflüchteten Menschen machen eine Ausbildung, zum Beispiel als Bäcker (welcher Deutsche will diesen Beruf noch lernen?) oder Koch, als Installateur oder Elektriker. Manche haben neben ihrer Ausbildung noch einen Minijob, um finanziell über die Runden zu kommen.

Denn im Unterschied zu deutschen Azubis erhalten sie keine finanzielle Unterstützung, trotz des geringen Lehrlingsgehalts. Auch als Helfer arbeiten viele, etwa in Logistikzentren von Unternehmen oder auf dem Bau. Das sind doch schöne Nachrichten, die auch einmal erzählt werden sollten.

Dr. Katrin Bischl, Schwetzingen

