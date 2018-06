Anzeige

Der Presseclub hat die Mütterrente schwer beschimpft, die Rente ist Mist. Die Sendung ist in der Mediathek noch zu sehen. Die Sequenz mit noch übleren Ausdrücken wird aber nicht mehr gezeigt.

Da hieß es, die 3,7 Milliarden Euro hätte man besser für Investitionen genutzt. Und den heutigen Rentnern gehe es so gut, das Geld wäre wie „Weizen“, jeder Zuschauer wusste, was gemeint war. Jeder dritte Satz begann, mit dem Satz: den heutigen Rentnern geht es gut. Aber ist das so? Der durchschnittliche Zahlbetrag liegt bei 948 Euro. Mit den Zuzahlungsversicherungen für Zahnersatz und Pflegeheim sowie den Rundfunkgebühren erreicht der Durchschnittsrentner Sozialhilfe-Niveau.

Der Zahlbetrag bei Frauen in Westdeutschland liegt sogar nur knapp über 600 Euro. Millionen Kleinrentner würden sich über einen Mütterpunkt mehr sehr freuen. Im Osten spielen die Betriebsrente und Lebensversicherungen keine Rolle. Deshalb ist auch hier, trotz höheren Durchschnitten, der zusätzliche Punkt bei den Omas willkommen. Selbstverständlich gibt es Rentner, die weit über dem Durchschnitt liegen, dazu gehören sicherlich ehemalige Chefredakteure und andere Topverdiener.