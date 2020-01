Pure rechtsradikale Hetze gegen mich

Zum Artikel „Gruppen feinden sich im Netz an“ in der Ausgabe vom 28. Januar wird uns geschrieben: Ich war vor dem Schwetzinger Lutherhaus für die „Omas gegen Rechts“ vor Ort und empfinde den von Redakteurin Janina Hardung geschilderten Bericht als Hohn. Ich selbst wurde auf der angeblich friedlichen Mahnwache übelst beschimpft. Auch Petra Zlabinger bekam dies mit und verteidigte die Beschimpfungen auch noch.

Diese kamen von Teilnehmern aus dem rechten Spektrum, so zum Beispiel von der Gruppe „Patrioten in Mannheim und Umgebung“.

Bilder, die von meiner Person aufgenommen wurden, wurden ohne meine Erlaubnis in diversen Gruppen in den sozialen Medien veröffentlicht, in denen ich nun namentlich erwähnt werde, und als linksextremistisch dargestellt werde. Diese Bilder (aufgenommen aus der Perspektive der Mahnwache) werden nun sogar noch von einem sächsischen AfD-Politiker geteilt, mit der Aufforderung, meinen Namen, mein Bild und die Behauptung, ich sei linksextremistisch, zu verbreiten.

Dass Petra Zlabinger nun behauptet, sie hätte von all dem nichts mitbekommen, obwohl ich sie persönlich auf die Situation aufmerksam gemacht habe und in dem Artikel die Situation nun als „Gruppen feinden sich im Netz an“ abgetan wird, während ich rechter Hetze ausgesetzt bin, empfinde ich persönlich nicht nur als journalistisch unsauber gearbeitet, sondern auch als Verharmlosung eben dieser rechtsradikalen Hetze.

Tanja Hilton, Mannheim

Anmerkung der Redaktion: Gerade weil wir journalistisch sauber arbeiten, hören wir beide Seiten.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.02.2020