Quittung für die Steuerzahler

Seit einiger Zeit mehren sich Stimmen in der Presse – unterstützt insbesondere von Grün-Rot-Rot – dass wir uns nicht so anstellen sollen und doch den Italienern und Spaniern bei der Kreditvergabe entgegenkommen sollen. Am besten mit Corona-Bonds.

Das wäre ein Türöffner für die Vergemeinschaftung von individuellen Staatsschulden. Allein die Tatsache, dass die am höchsten verschuldeten Südstaaten nun meinen, denen, die die Hauptlast in der EU tragen, vorzuschreiben, dass sie Geld geben „dürfen“ und dann für eine wahrscheinlich nie stattfindende Rückzahlung auch noch mithaften müssen, schlägt dem Fass den Boden aus. Die dummen Steuerzahler, Kinder und Enkel bekommen dann die Quittung präsentiert.

Winfried Kretschmann erwartet für die Zeit nach der Corona-Krise harte Verteilungskämpfe. „Machen wir uns nichts vor: Das wird eine harte Debatte geben, wer die Kosten für die Rettungspakete trägt“, sagt der Grünen-Politiker. Letztlich werde die gesamte Bevölkerung dafür bezahlen: „Die meisten Menschen werden nach der Corona-Krise erst mal ärmer sein.“

Reinhard Danz, Eppelheim

Samstag, 18.04.2020