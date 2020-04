Racket-Center renovieren

Was ist mit dem Racket-Center in Schwetzingen? Es gibt ja einige – vielleicht aber zu wenige – sportliche Angebote für Jung und Alt in unserer schönen Stadt. Nachdem sich in den letzten Monaten immer mehr Mitmenschen – ältere Mitbürger, sportliche Arbeits- und Geschäftskollegen, Behinderte, Eltern mit Kindern – bei mir gemeldet und nachgefragt haben, frage ich nun doch auch selbst.

Was ist mit dem Racket-Center in der Scheffelstraße? Wird es irgendwann wieder öffnen? Wir Menschen brauchen und wollen diese Sportangebote – egal, wie alt wir sind. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mit meinen Töchtern und vielen anderen Kindern vor vielen Jahren dort am städtischen Ferienprogramm teilgenommen habe. Allen teilnehmenden Kindern hat es unheimlich viel Spaß gemacht in diesen tollen, großen und weitläufigen Hallen ihr „Badmintonkönnen“ unter Beweis zu stellen. Das war toll – eine wunderbare Atmosphäre!

Wie ich von vielen Bekannten weiß, bedauern es sehr viele Menschen, dass es dieses Angebo seit einigen Jahren nicht mehr gibt. Das Racket-Center wurde vom Rhein-Neckar-Kreis 2015 in einer Notsituation in Beschlag genommen (SZ berichtete exklusiv und ausführlich). Verständlich und sicher akzeptabel für alle oder für die meisten von uns. Aber seither sind fünf Jahre vergangen. Ich persönlich kenne die Angaben aus der Presse: Die Halle soll völlig kaputt und nicht mehr verwendbar vom Kreis an den Betreiber übergeben worden sein. Laut Berichterstattung laufen verschiedene Gerichtsverfahren und juristische Streitereien. Ein Streitwert in Millionenhöhe soll im Gespräch sein.

Diese Streitereien sind sicher so kompliziert, dass sie die wenigsten von uns verstehen können. Wahrscheinlich betrifft es die Stadt und den Gemeinderat rechtlich eher weniger. Aber dennoch hoffe ich im Namen vieler Eltern, behinderter, sportlicher und sonstiger Mitbürger, dass sich diese Institutionen mit all ihren Mitteln dafür einsetzen, dass sich der Kreis für die Wiederherstellung dieses in nicht nur meinen Augen sehr wichtigen sozial-sportlichen Angebotes stark machen werden. Wenn nicht, wäre das sehr schade. Gerade in Corona-Zeiten: Im Sommer können wir derzeit noch alle raus. Aber wie sieht es im Herbst oder im Winter aus? Ich hoffe, die Verantwortlichen machen sich darüber ihre Gedanken.

Raquel Rempp, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020