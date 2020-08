Realitätsverlust versus Vernunft

Unklug, verantwortungslos, gefährlich. So muss man die Corona-Demonstration in Berlin bezeichnen. Da erdreisten sich Verschwörungstheoretiker ungeniert, sich über das todbringende Virus zu erheben, es zu leugnen und durch ihr irrationales Verhalten – ohne Hygienemaßnahmen, Maske und Sicherheitsabstand – sich und die Allgemeinheit zu gefährden. Ganz davon zu schweigen, dass ein Fernsehteam beschimpft und bedroht wurde.

Ist das das Freiheitsdenken und Demokratieverständnis der Teilnehmer? Es hatten unter anderem ein Berliner Bündnis und Parteien wie die AfD und NPD deutschlandweit aufgerufen, zur Demonstration nach Berlin zu kommen. Zu Recht wurde die Veranstaltung aufgelöst. Ich frage mich, wie groß muss der Realitätsverlust sein, um zu erkennen, dass mittlerweile tausende Tote in Deutschland und aktuell über 700 000 Tote weltweit keine Erfindung der Politik und kein Fake der angeblichen „Lügenpresse“ sind. Oder dass das Coronavirus nicht mit einer harmlosen Grippe zu vergleichen ist und dass unsere Politiker (abgesehen von einigen Extremen) keine Staatsfeinde sind?

Warum werden Menschen zu Verschwörungstheoretikern und zu radikalen Corona-Leugnern? Was verbirgt sich hinter jenen, die sich durch Fake News leiten und sich Angst einflößen lassen – denen es schwerfällt oder die überfordert damit sind, Gefälschtes und Wahres voneinander zu unterscheiden. Ist für sie das Drei-Affen-Prinzip: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, die richtige Reaktion auf diese Pandemie? Oder sind es Angst, innerlicher Frust und Unzufriedenheit?

Fake News, die bewusst durch Falschinformationen gesteuerten Nachrichten, tragen wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Sie machen es profilierungssüchtigen Provokateuren leicht, unkontrolliert über Social-Media-Kanäle besonders anfällige Menschen zu erreichen, um sie für ihre Zwecke zu sensibilisieren und zu manipulieren. Hier gilt es, genau hinzuschauen und zu prüfen, ob die Nachricht auch der Wahrheit entspricht.

Ein hohes und schützenswertes Gut sind das in unserem Grundgesetz verankerte Demonstrationsrecht, die freie Meinungsäußerung, die Redefreiheit und das Versammlungsrecht. Und das ist gut so. Was müssen Menschen in totalitären Staaten wie China, Russland, Türkei oder anderswo in der Welt aushalten, deren Meinungen schon im Keim erstickt oder niedergeknüppelt werden und die nicht das Privileg haben, sich frei äußern oder demonstrieren zu können.

Wissen eigentlich die, die zurzeit massiv gegen die Einschränkungen ihrer Grund- und Freiheitsrechte demonstrieren, was es wirklich heißt, in seinen Grundrechten und Freiheiten total eingeschränkt zu sein oder überhaupt keine zu haben? Ein Blick in eines dieser Länder wäre bestimmt heilsam. Das Demonstrationsrecht darf nicht von populistischen und staatsfeindlichen Akteuren missbraucht werden, die sich unter friedliche Demonstrationen mischen, um diese für ihre Ziele zu instrumentalisieren. Daher sollte jeder im Vorfeld klären, welche Gruppierungen an dieser Demo teilnehmen, wer sie angemeldet hat und ob er sich für eine ideologische Sache vor den Karren spannen lassen will!

Aber zurück zu Corona: Was macht die Pandemie mit uns Menschen? Man darf unseren Politkern nun wirklich nicht unterstellen, dass sie tatenlos zusehen und nicht versuchen mit allen – aus ihrer Sicht – geeigneten und verhältnismäßigen Maßnahmen auf diese Pandemie zu reagieren. Eine Gratwanderung, was die gerechte finanzielle Verteilung und Unterstützung von Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft angeht. Schließlich soll hier keiner benachteiligt werden oder auf der Strecke bleiben. Eine nicht zu beneidende Herkulesaufgabe.

Ohne Frage, die Corona-bedingten Maßnahmen sind tiefe und schmerzhafte Einschnitte. Sie beschneiden, temporär, unsere Freiheits- und Grundrechte, die unterschiedlich bewertet werden. Sie erfordern ein äußerstes Maß an Disziplin und Geduld.

Vor allen Dingen erzeugt die Pandemie Angst – dieses wachsende, würgende, beklemmende, bange Gefühl, bedroht zu sein. Die einen beschleicht, quält und bodenlos panisch macht. Und gerade jetzt scheint sie immer mehr um sich zu greifen. Zukunfts- und Existenzsorgen, aber auch das Gefühl, dem Ganzen ohnmächtig ausgeliefert zu sein oder abgehängt zu werden, sind wesentliche Auslöser dieser Emotion. Angst kann schützen, aber auch zerstören. Sie macht empfänglich für Manipulationen jeglicher Art.

Richtig gefährlich wird es dann, wenn sie, von wem auch immer, ausgenutzt wird. Wie wir aus unserer Geschichte gelernt haben sollten, lassen sich aus Angst und Größenwahn blind gehorchende Soldaten heranziehen. Angst ist ein schlechter Ratgeber und Begleiter. Sie zwingt uns in unserem Unterbewusstsein zu ungewöhnlichem, unkontrollierten, irrationalen Reaktionen. So müssen wir, gerade in Zeiten wie diesen, hellwach sein, versuchen, unsere quälenden Gedanken zu kontrollieren, sie richtig einzuordnen, um nicht in Hysterie oder Resignation zu verfallen.

Es ist aus meiner Sicht durchaus notwendig, über seine Angst, ihre Ursachen und was sie mit einem macht, mit vertrauten Personen zu sprechen oder sich professionelle Hilfe zu holen. In der Frage der Corona-Krise sind hier parteiübergreifend unsere Politiker in der Pflicht. Sie müssen die Ängste der Bürger ernst nehmen. Sie in ihren Entscheidungen mitnehmen und ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen.

Das ist die eine Seite. Die andere betrifft jeden Einzelnen von uns. Soll heißen, dass wir alle in der Verantwortung und Pflicht stehen, besonnen zu reagieren, nicht in Panik zu verfallen und kein Szenario zu entwickeln, das uns gesellschaftlich immer mehr entzweit. So müssen die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen eingehalten und befolgt werden, um dieser Pandemie entgegenzusteuern.

Dazu gehören eben alle Hygienemaßnahmen, die Abstandsregeln und nicht zuletzt der Mund-NasenSchutz. Aber auch das Verständnis für diese Maßnahmen. Hier ist Solidarität gefragt. Das Gemeinwohl muss vor dem Eigeninteresse stehen. Denn es kann nicht sein, dass systemverändern wollende Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner und Ignoranten die Richtung bestimmen, wo es lang geht. Das ist gegen jede Vernunft.

Thomas Proft, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.08.2020