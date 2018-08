Anzeige

Es ist ja durchaus sehr lobenswert, wenn sich jemand unserer Jugend annimmt, und ihr im Rahmen von Ferienprogrammen sowohl das Radeln selbst, als auch das richtige Verhalten im Straßenverkehr beizubringen versucht! Allerdings scheitern diese löblichen Unternehmungen anscheinend oftmals an den durch Unkenntnis unserer Straßenverkehrsordnung, überforderten Begleitern?

Zur Sache: Als ich am Freitag, 3. August, nach einem Arztbesuch die Praxis von Dr. Reinicke in der Karlsruher Straße 4 verließ, sah ich mich mit einer etwa zehnköpfigen Radler-Gruppe konfrontiert, welche teilweise in RSV-Trikots, mit nicht unerheblichem Tempo, auf dem südlichen Gehweg in Zweiergruppen nebeneinander Richtung Schlossplatz radelte!

Das direkt vor ihrem Abfahrtsort befindliche Schild, welches eindeutig auf die ausschließliche Nutzung als Gehweg hinweist, haben die Teilnehmer wohl ebenso übersehen, wie die Tatsache, dass das Radeln entgegen der Einbahnstraße ohnehin schon durch Beschilderung am Sankt-Thomas-Heim grundsätzlich verboten ist? Auf meine Ansprache, bezüglich des Fehlverhaltens bekam ich zur Antwort, ich solle mich um meinen eigenen „Sch . . .“ kümmern, man sei eine Radsport-Gruppe und man dürfe das!