Reichster Vogel Deutschlands

Mit Entsetzen lese ich immer wieder die gewaltige Summe, wenn es um unseren geliebten Ketscher Vogel geht. 750 000 Euro werden da zur Verfügung gestellt – für einen einzigen Vogel. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn es 500 oder 1000 Vögel wären, könnte man es noch verstehen? Wie viel Gutes könnte man mit so viel Geld tun?

Das Kinderhospiz Sterntaler muss Spendenläufe organisieren, bei denen 3500 Euro zusammenkommen, um den Kindern ein bisschen Freude zu bereiten. Auch die ganzen Gewinner vom Fischerstechen haben ihr Gewinngeld gespendet, eine super Sache. Wie rechtfertigt man eine solche Summe vor den Eltern dieser Kinder? Die Kolpingfamilie hat mit ihrem Missionsbasar und der grandiosen Theateraufführung eine beachtliche Summe nach Tansania und zu anderen Hilfsbedürftigen spenden können.

Auch jetzt steht bald Weihnachten vor der Tür, wie viele Waisenkinder in unseren Heimen könnte man mit so viel Geld ein bisschen glücklich machen. Die Kinderarmut in Deutschland nimmt zu – auch die Obdachlosen könnten jetzt in der kalten Jahreszeit Hilfe gebrauchen. Und dann bekommt ein einziger Vogel 750 000 Euro und für die Verpflegung wird auch noch gesorgt. Für mich unvorstellbar. Er bekommt noch ein Gelände von 1,4 Hektar, so groß wie zwei Fußballfelder. Dieses wurde schön eingezäunt. Ich hoffe, man hat dem Vogel ganz genau erklärt, dass es sein Gelände ist und er nicht außerhalb brüten darf.

Auch stand in der Zeitung, dass keine Drohne über dem Gelände des Vogels fliegen darf. Hat man Angst, dass irgendwelche Fotos in den sozialen Netzwerken auftauchen? Des Weiteren habe ich gelesen, dass man in der Nähe des Vogels die Hunde anleinen soll. Hat der Zaun schon Löcher oder wie soll der Hund ins Gehege kommen? Die Ketscher Hunde können ja noch nicht fliegen.

Aber wir haben ja Glück, denn man stelle sich vor, der Vogel hätte an unserem schönen Badestrand an der Hohwiese gebrütet. Dann hätten wir den Strand für die nächsten 25 Jahre sperren müssen und der Vogel hätte das schönste Grundstück am See sein Eigen nennen dürfen. Oder er hätte sich auf dem Sportplatz der Sportvereinigung 06 niedergelassen, dann hätten die Fußballer 25 Jahre ihre Heimspiele in Brühl oder Schwetzingen austragen müssen.

Nicht auszudenken, wäre, wenn der Vogel im Bruch gebrütet hätte. Wo sollten wir unser Backfischfest feiern? Auch ich bin Naturliebhaber und Tierfreund, gehe täglich mit meinem Hund durch Wald und Feld und erfreue mich an unserer Landschaft. Aber alles mit Maß und Ziel.

Klaus Limbeck, Ketsch

