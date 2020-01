Zum Kommentar „Einfach mal machen“ (SZ-Ausgabe vom 13. Januar) und dem zugehörigen Artikel wird uns geschrieben:

Ihre Mitarbeiterin Catharina Zelt hat meinen Respekt und ein Kompliment für ihren Artikel verdient, den Selbstversuch betreffend: Für die Ehrlichkeit ihrem eigenen Verhalten gegenüber und für die Konsequenzen, die sie daraus gezogen hat. In ihrem Kommentar verbindet sie ihre Einsichten mit dem Appell an jeden Einzelnen von uns, Mut zu kleinen Schritten zu haben.

Das hat mich an die Zeit meiner Unterrichtstätigkeit erinnert, in der ich die Schüler immer wieder versucht habe, davon zu überzeugen, dass auch kleine Schritte sehr viel zu einer besseren Welt, zu einer Veränderung zum Guten hin beitragen können. Den Satz: „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern“ mussten sie dabei immer auswendig lernen – ob und wie lange sie es behalten haben, weiß ich allerdings nicht.

Ich bin jedenfalls weiterhin überzeugt davon: „Einfach mal machen, probieren, anfangen“ – das lässt sich auf viele Bereiche übertragen – das könnte eine große Wirkung haben. Man sieht es bei „Fridays for Future“, wer hätte das gedacht vor einem Jahr! Das Punktezählen ist allerdings eine mühsame Sache, sollte in dem Artikel wohl auch nur der Veranschaulichung dienen, was kleine Veränderungen schon bewirken können. Erich Kästner drückt es in seinem Silvester-Gedicht etwas entspannter so aus: „Es nützt nicht viel, sich rotzuschämen. Es nützt nichts, und es schadet bloß, sich tausend Dinge vorzunehmen. Lasst das Programm! Und bessert euch drauflos!“

In diesem Sinne einen freundlichen Gruß an Catharina Zelt und der ganzen Redaktion noch die besten Wünsche für ein kreatives und zuversichtliches Jahr 2020.

Doris Glöckler, Schwetzingen

