Rücksichtnahme ist vielmals ein Fremdwort

Ich ging mal wieder senkrecht hoch, als ich den Artikel „Parken mit Rücksicht“ (23. März) las. Rücksicht ist in Oftersheim ein Fremdwort. Ich bin Autofahrerin, gehe aber auch gerne zu Fuß und aus meiner Sicht als Fußgängerin schildere ich nun mal meine Empfindung, die ich zwangsläufig jedes Mal erhalte, wenn ich unterwegs bin.

Ich wohne im Siegwald-Kehder-Haus und bin, wenn ich aus dem Haus trete und nicht sorgfältig nach rechts und links sehe, den auf dem Gehweg rücksichtslos fahrenden Radlern ausgesetzt, die nicht bedenken, dass in diesem Haus ältere Leute leben, die nicht mehr so gelenkig zur Seite springen können, wenn solch ein radfahrender Chaot den Gehweg als Rennstrecke benutzt. Man kann da ja auch so schön die Durchgänge als Geschicklichkeitsübung benutzen, weil man da kurvig fahren und mit verschiedenen Ausgängen wieder seine Fahrt auf dem Gehweg fortsetzen kann.

Wenn Sie sich als Fußgänger dann die Freiheit erlauben, den sich auf dem Rennpfad befindlichen Fahrer darauf hinzuweisen, dass er mit dem Fahrrad auf die Fahrbahn – „Fahr“ steckt ja schon im Namen – gehört, derweil man sich als „Geher“ richtigerweise auf dem Gehweg befindet und durch seine rücksichtslose Fahrweise in Gefahr gerät, bekommen Sie verschiedene Antworten, die ich hier nicht zitieren möchte und es wird weitergefahren ohne sich auf die Fahrbahn zu begeben. Danach gelange ich in Richtung Rathaus auf dem Gehweg, wo einige Halteverbotsschilder angebracht sind – und sehe parkende Pkw, die sogar verschiedentlich in umgekehrter Richtung stehen (es ist keine Einbahnstraße). Die Halter daraufhin angesprochen, bekomme ich den Hinweis, dass man das wohl weiß, jedoch kurz einen „Coffee to go“ holen wolle. Bei dieser Begründung sucht man als normal denkender Mensch nach einer plausiblen Notwendigkeit, die man jedoch nicht feststellen kann, und zweifelt letztendlich an der eigenen Intelligenz.

Ich gelange danach auf der Mannheimer Straße, wo mir auf dem Gehweg ein freihändig fahrender Radler entgegenkommt, zur Kurpfalz-Apotheke und der Firma Wein-Weber, wo man auf dem Gehweg öfter mal Kombiwägen oder Ähnliches vorfindet, die genau da parken, wo zwei Hinweisschilder stehen. Mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl diese Enge zu passieren ist unmöglich. Man muss auf die Straße.

Ich komme an die Unterführung: Was sich da abspielt, ist einem Krimi gleichzustellen. Man kann ja als Radfahrer da schön schnell runter und mit Schwung auf der anderen Seite wieder ein Stück hinauf. Das Schild „Radfahrer absteigen“ hat man schätzungsweise 50 Zentimeter oberhalb einer Stelle angebracht, wo eine wuchernde Hecke darunter ist, und zwar schon fast an der Unterführung. Dieses Schild wäre oben, von Schwetzingen kommend, wo es früher angebracht war, richtiger befestigt, obwohl dieses Gebot ja ebenfalls von den Radfahrern nicht beachtet wird, egal wo es sich befindet. Es wird nicht lange dauern, bis das Schild zugewuchert ist.

Gerade unter dem Hinweisschild wurde die Hecke nur gestutzt, restlich wurde sie fast ganz abgetragen. Das Schild befindet sich auch auf der linken Seite während das vorherige auf der rechten Seite oberhalb der beginnenden Schräge besser angebracht war.

Eine negative Sache gibt es noch, die erwähnenswert, weil gefährlich ist: die Ausfahrt aus der Tiefgarage im Siegwald-Kehder-Haus. Radfahrer wie Fußgänger sollten darauf hingewiesen werden, dass hier eine Garagenausfahrt ist, die nicht ebenerdig verläuft. Man muss mit Bangen die Schräge hinauf, um nicht mit Radfahrern, die ja eigentlich sowieso nicht auf dem Gehweg fahren sollten, wie auch Fußgängern zu kollidieren. Verschiedentlich hatten Garagennutzer schon mit Radfahrern „Kontakt“, der wohl glimpflich verlief. Jedoch sollte man diesbezüglich etwas tun, ich hatte schon mehrfach bei der Gemeinde vorgesprochen.

Es wäre auch recht schön, wenn man die Gehwege nicht als Mülleimer betrachten würde. Auch das gehört zur Rücksichtnahme gegenüber denjenigen, die zum Beispiel vor ihrer Haustür oder auch wie bei uns im Innenhof nicht mehr Benötigtes vorfinden. Ich habe kürzlich in unserem Innenhof unter anderem gefunden: zwei Toastbrote (Ratten sind da sehr dankbar für die Einladung), eine geöffnete, Reste enthaltende Wurstdose, einen leeren „Coffee-to-go“-Pappbecher, eine halbleere Kräuterlikörflasche, zwei Bananenschalen, zwei benutzte Papiertaschentücher und drei leere Pizzakartons – von den weggeworfenen Zigarettenstummeln ganz zu schweigen. Auch finde ich es sehr unappetitlich, wenn man die ausgespuckten Kaugummireste auf den Pflastersteinen betrachtet. Wenn man Pech hat und erwischt einen hinterlassenen, neu ausgespuckten beim Gehen, hat man große Mühe, ihn wieder von den Schuhsohlen zu entfernen und nimmt Reste noch mit nach Hause. Auch die Hinterlassenschaften der geliebten Vierbeiner erzeugen diese unerwünschten Andenken. Man sollte das, was man selbst nicht vor seiner Haustür haben möchte, auch nicht bei anderen abladen. Auch das bedeutet Rücksichtnahme.

Gisela Stratthaus,

Oftersheim

