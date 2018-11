Sandhausen wirbt um Fans

Sandhausen ist in ganz Fußball- Deutschland ein Begriff, Fans kommen von weit her, um ihren Verein gegen die starke Sandhäuser Mannschaft zu unterstützen. Bedauerlich ist, dass aus unserer Ecke der Zuspruch nicht so groß ist. Mit nur 6000 Zuschauer im Schnitt liegt der SV am Ende der Zuschauertabelle in der 2. Fußball-Bundesliga.

Man fragt sich, woran das liegt. An der sportlichen Leistung kann es nicht liegen. Der SV hat die beste Mannschaft in der Rhein-Neckar-Region und spielt in der stärksten 2. Bundesliga aller Zeiten.

An der Erreichbarkeit kann es auch nicht liegen. Das Hardtwald-Stadion ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad aus allen Richtungen schnell erreichbar. An Spielerpersönlichkeiten liegt es auch nicht. Nationalspieler wie Leart Paquarda, Andrew Wooten und Rurik Gislasson zeigen ihr Können.

Die restlichen Spieler um Kapitän Stefan Kulovits haben ebenfalls alle Bundesliga-Format. Sie spielen attraktiven Hochgeschwindigkeitsfußball mit Vierer-Abwehrkette und einer Doppelsechs auf höchstem technischen Niveau, für Amateurspieler und -Trainer absolut sehenswert. Hier kann man nur lernen und begeistert sein.

Und die Werbung kann sich sehen lassen. Um mehr Fans aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung, aus Schwetzingen, Hockenheim, Oftersheim, Ketsch, Brühl, Reilingen, Plankstadt zu gewinnen, werden immer wieder Kinder, Jugendliche und Ehrenamtliche eingeladen. In dieser Zeitung werden Anzeigen geschaltet, vor jedem Heimspiel ein Gewinnspiel veranstaltet, in den Ortschaften wird Plakatwerbung gemacht.

Aktuell gibt es eine Werbemaßnahme für die nächsten drei Heimspiele, geh zu drei, zahle zwei. Wir werden das Angebot wahrnehmen und freuen uns schon auf spannende Spiele.

Werner und Ingrid Jäkel,

Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018