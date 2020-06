Sandro ist wirklich ein feiner Kerl

Zum Artikel „Wenn wir einladen, dann auch richtig“ in der Ausgabe vom 18. Juni, der sich mit einem Dankesessen für Corona-Helfer in Hockenheim beschäftigte, wird uns geschrieben: Ein Bericht über den Pächter Sandro, der die Gaststätte im Aquadrom betreibt, bewegt mich zu diesem Brief. Ich nenne ihn beim Vornamen, weil er mir das Du angeboten hat. Die Anerkennung, die in diesem Bericht herüberkommt, kann ich nur bestätigen. Am Mittwoch, 17. Juni, war ich auf dem von meinem Arzt täglich verordneten Spaziergang. Ich war gerade auf der Höhe des Schwimmbades, als ein Gewitter losbrach.

Schutz, so glaubte ich, bot mir ein Fahrradständer mit seiner Überdachung, jedoch weit gefehlt. Der starke Wind peitschte mir den Regen ins Gesicht. Inzwischen fuhren vier Autos direkt an mir vorbei. Einige der Fahrer lachten – Pech gehabt, andere schauten auf die Seite, als würden sie mich nicht sehen.

Nach der Erkenntnis, du kannst nur einmal nass werden, wollte ich schon gehen, nur der starke Wind hat mich noch davon abgehalten. Da sah ich, wie ein Mann am Fenster der Gaststätte mir Zeichen gab – er holte mich herein. Einen Augenblick später stand er da mit einem zum Regenschirm umfunktionierten Sonnenschirm und brachte mich ins Trockene. Aber damit nicht genug, er fragte mich gleich, ob ich etwas essen oder trinken möchte, ich sei eingeladen.

Ich hatte Mühe, dieses Angebot abzulehnen, nahm auf sein Drängen hin nur ein Wasser. Er brachte aber nicht nur das Wasser, sondern schenkte mir auch noch ein original verpacktes Poloshirt, damit ich mein nasses wechseln konnte und eine Atemschutzmaske. Er sagte mir, er komme aus Sizilien, wo Hilfsbereitschaft und Gastfreundlichkeit einen hohen Wert hätten, auch unter den „Mafiosi“. Ich kann nur sagen, danke Sandro – hoffentlich kommen viele Gäste in die Trattoria Aquaria. Ich komme mit meiner Frau bestimmt.

Walter Blümchen, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.06.2020