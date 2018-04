Schizophrenie des Handelns

Anzeige

Soweit so gut, doch dann diese Auswüchse: Die Deutsche Post AG soll einem Medienbericht zufolge persönliche Daten anonymisiert an FDP und CDU verkauft haben, zur Optimierung deren Wahlstrategie.

Die Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern wurden möglicherweise weitergegeben.

Und der letzte Schrei, die Empfehlung des Städtebundes , Bürgerdaten als Einnahmequelle für Kommunen zu nutzen. Stichwort: „Öl des 21. Jahrhunderts“.

Bevor die Gemeinde auf die glorreiche Idee kommt, meine Daten zu verkaufen, dann lieber hier und richtig preisgeben:

Mein Name ist Ludwig Wocheslander, ich bin geboren am 3. Juli, ein im zweiten Bass singender, gebürtiger Niederbayer mit abgeschlossener Brauerlehre, der mit einer badischen Frau zwei Töchter gezeugt hat, ohne dafür staatliche Gelder in Anspruch genommen zu haben. Der aus Mangel an Gelegenheit keine Steuern hinterzog und dennoch zur Alterssicherung Wohneigentum anschaffen konnte.

Wenn ich nun diese richtigen Daten bei Lidl, Edeka, Metro, Samsung, Ford, Opel oder Lufthansa wieder entdecke, so kann ich mir alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel sparen und getrost auf den nächsten Verwaltungswahnsinn unserer Obrigkeit für Vereine hoffen.

Ludwig Wocheslander, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.04.2018