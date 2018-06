Anzeige

Bioware kaufen ist Umweltschutz, bereits die Hälfte des Einkaufs zählt. Es wurden gerade drei Neonikotinoide verboten, die weiteren sind noch zugelassen. Sie wirken bis zu 7300 Mal giftiger als das verbotene DDT. Es kommt hinzu, dass das Saatgut bereits mit Pestiziden behandelt ist. Der Zusammenhang zwischen den Erkrankungen und den Insektengiften wird noch kaum gesehen. Das in den 1970er Jahren verbotene DDT lässt sich jetzt noch in unseren Körpern nachweisen. Das bedeutet, dass die Kinder mit den früheren und jetzigen Pestiziden geboren werden.

Forscher haben sich mit Zukunftsfragen befasst: Wie wird sich alles weiterentwickeln, wenn die konventionelle Nahrung nicht mehr essbar ist? Werden wir die gesundheitsschädigenden Nahrungsmittel essen, auch wenn sie uns krank machen oder werden wir so wenig davon essen, dass es einem Hungern gleichkommt? Werden sich die Länder gegenseitig helfen? Was wird dadurch in der Weltpolitik entstehen? Die Antworten zeigen, dass es fünf Minuten vor zwölf ist.

Die Bevölkerung kann durch den Kauf von Bioware den Weg in die richtige Richtung festigen und beschleunigen. Es geht darum, dass die biologische Landwirtschaft zunimmt. Auf dem Weg in die Veränderungen ist es auch wichtig, dass die Landwirte nicht das größte Risiko und den kleinsten Gewinn haben. Mit jedem Bio-Kauf schützen wir die Umwelt und wir schützen uns und unsere Nachkommen.