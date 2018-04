Anzeige

Welch ein Zufall! Als ich Morgens im Haus meines Schwagers in Plankstadt die Schwetzinger Zeitung aufschlug, fiel mir ein Name gleich auf: Heinz Friedrich. Eine große Würdigung, ein schöner Nachruf von Andreas Lin. Meine Frau und ich haben Heinz Friedrich kaum gekannt. Und doch ist er mit der Geschichte unserer Familie untrennbar verbunden. Und das kam so:

Im Jahr 1967 trat ich als junger Lokalredakteur meine erste Stellung bei der SZ an. Da lernt man natürlich die sogenannten Honoratioren, die „WieEiPies“ der Stadt kennen, auch die Künstler, kurz: die Menschen, die eine Rolle in der Stadt spielen. Lokalredakteur war damals, zu Zeiten des alten Verlegers Alfons Stemmle und von Fritz Nassner, nach seinem Kürzel kurz FN genannt, schon was. Dann gab es noch einen Fotografen namens Kocher und einen Volontär aus Norddeutschland mit dem schönen Namen Philippsen. Und zwei junge Sekretärinnen für Redaktion und Verlag! FN war ein jovialer Mann, der – als ich mit dem in Mannheim autoritär schaltenden und waltenden Landrat nicht zurecht kam – diesen Job wieder selbst übernahm. Der aber auch viel übrig hatte für das, was er Telefonrecherche nannte: Anruf beim Vereinsvorsitzenden: Erzähl mal, was gestern Abend los war! Aber, das muss gerechterweise gesagt werden, ein Vorgesetzter, der einen auch in Schutz nahm, wenn die Pferde mit einem durchgingen!

Und der natürlich auch Heinz Friedrich gut kannte – vielleicht sogar mit ihm befreundet war? Jedenfalls war Fritz Nassners Hochzeitsgeschenk für uns (ich habe der SZ eine der Sekretärinnen „entführt“) ein echter Friedrich. Das Bild hängt seit nunmehr über 50 Jahren in unserem Wohnzimmer und erinnert uns immer an die Zeit der jungen Liebe und an die kurze Zeit in Schwetzingen. Wir denken an Heinz Friedrich und grüßen Schwetzingen und seine Zeitung!