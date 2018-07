Anzeige

In der HTZ wurde in den letzten Tagen über den Vor-Ort-Termin von Bündnis 90/Die Grünen zur Verkehrssituation in Hockenheim berichtet. Dazu nun einige Ansichten eines Anwohners der Hockenheimer Südstadt, der kein Autofahrer ist und sich deshalb als erfahrener Fußgänger bezeichnen darf.

Es ist nun Mal eine Tatsache, dass der Hubäckerring eine Hauptverkehrsstraße ist und das nicht nur zu Rennzeiten. Richtig ist auch, dass es für Fußgänger eigentlich nur eine Möglichkeit gibt, diese Straße ohne Gefahr zu kreuzen und zwar an der Ampel in der Höhe des Holzwegs. Die erwähnte Furt bei der Heinrich-von-Kleist-Straße ist ja weder durch Zebrastreifen noch durch Ampel als für Fußgänger oder Radfahrer gesicherter Übergang anzusehen.

Nun ist es aber dennoch so - da spreche ich aus eigener Erfahrung - dass viele Autofahrer anhalten, um das Passieren der Straße für Passanten zu ermöglichen. Andererseits halten viele Fußgänger und noch mehr Radfahrer diese Furt für eine Gelegenheit, den Hubäckerring, ohne auf den Autoverkehr zu achten, zu überqueren. Auch dieses habe ich selbst schon des Öfteren beobachtet.