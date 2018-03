Anzeige

Anscheinend abgestimmt auf das Ende der Narrenzeit hat nunmehr, nach knappen sechs Monaten, diese, unsere Aushilfsregierung in Aussicht gestellt, dass eine neue Regierung, mit zwar sehr widersprüchlichen Ansichten, aber immerhin zustande kommen könnte.

Bei all dem Zoff, dem Hin und Her, um was geht es denn hier wirklich? Wie ein altes Sprichwort sagt: Viele Wege führen nach Rom, aber was ist davon übrig geblieben? Bei all den Tages- und Nachtsitzungen, öffentlich und geheimen Absprachen – ein wirkliches Ergebnis, das Hand und Fuß hat, wurde meiner Ansicht nach nicht erreicht.

Als normaler Bundesbürger frage ich mich, geht es hier um persönliche Erfolge oder um die jeweilige Partei oder doch gar um das zu vertretende Volk? Ich finde keine Antwort darauf.