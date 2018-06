Servicewüste Deutschland selbst erlebt

Anzeige

Nun mag es so sein, dass ein Gutschein seine Gültigkeit nach drei Jahren verliert und die Dame das Recht auf ihrer Seite hat – und doch sehe ich es moralisch dennoch als fragwürdig an, diesen Gutschein nicht einzulösen. Denn das Geld für den Gutschein hat sie ja eindeutig erhalten – aber eine Gegenleistung will sie dafür nicht erbringen.

Verstehen und nachvollziehen kann ich das nicht und ich werde daher zukünftig keine Gutscheine mehr kaufen oder an jemanden verschenken – das ist die Konsequenz aus dieser Erfahrung, die ich hier gemacht habe.

Seit 1995 leben wir nun schon in Hockenheim und viele Unternehmen beklagen sich darüber, dass die Bürger lieber auswärts ihre Dinge erledigen und es schwer sei, hier geschäftlich zu überleben. Meine Freundin, die mir diesen Gutschein geschenkt hat, ist mittlerweile auch keine Kundin mehr – wen wundert’s, bei so einem Serviceverhalten! Giuseppina Reichert, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.06.2018